كلية الحاسابات والمعلومات بجامعة المنوفية تحتفل بختام الأنشطة الطلابية

المنوفية- محمود شاكر

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية الحفل الختامى للأنشطة الطلابية بحضور الدكتور عربى كشك عميد الكلية والدكتور حاتم سيد أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأمين الكلية محمد جلال والدكتور محمد شوفى مدير إدارة رعاية الشباب، برعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى واستعراضــًا مسرحيـًا وفقرات فنية منوعة تضمنت إنشادًا دينيــًا وغناء فردى وفقرة مونو دراما.

وأكد الدكتور عربى، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، فى كلمته، على أهمية النشاط الطلابى فى حياة الطلاب لكونه يمثل شخصياتهم الحقيقية ويستكشف فيهم المواهب المختلفة مؤكدُا على ضرورة التنسيق بين ممارسة الأنشطة الطلابية والدراسة الأكاديمية طيلة العام الدراسى وأن كلاهما مكملان لبعضهم البعض. كما هنأهم بقدوم شهر رمضان الكريم وإستقبال موسم الامتحانات بالتفوق والتقدم.

وإنتهى الحفل بتسليم شهادات التكريم لإتحاد طلاب الكلية والحاصلين على مراكز فى النشاط الرياضى فردية وجماعية وفريق عشيرة ر الجوالة بالكلية لحصولهم على مركز فى المهرجان المكشفى بالجامعة وفريق المسرح لحصوله على تميز فى المهرجان المسرحى ومخرج العرض، والفريق الثقافى والاجتماعى والفريق العلمى والتكنولوجى لحصولهم على المركز الثالث فى أولمبياد الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات المصرية الذى أقيم فى جامعة المنصورة وتكريم إدارات الكلية وأمين الكلية محمد جلال وإدارة الأمن والعمال اللذين ساهموا فى إنجاز الأنشطة الطلابية.