فيديو.. محافظ كفر الشيخ يبحث آليات تنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات

كفر الشيخ -محمد سليمان

بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، آليات تنفيذ مشروع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء مدفن صحى بمركز مطوبس فى شمال المحافظة بتكلفة 163 مليون جنيه وتشغيل مصانع القمامة الجديدة، بحضور ريان تيسينك رئيس فريق العمل بالبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، والدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس فريق العمل بالبرنامج الوطنى، والمهندس صفوت سليمان خبير إدارة المخلفات الصلبة، والدكتور معتز فرج خبير إدارة المخلفات والمدافن، وممدوح السعيد مدير عام المشروعات، وشعبان مبروك رئيس مركز ومدينة بيلا، والمهندس سامر الخولى خبير تصميم المدافن، وهشام فتحى مدير إدارة النظافة والتجميل، ومحمد زهران رئيس قطاع المخلفات، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال نصر، إنه سيتم إنشاء مدفن صحى مطابق لكافة الاشتراطات البيئية والصحية بمطوبس بتكلفة 163 مليون جنيه؛ للتخلص من كافة المخلفات الصحية، وفقًا لأحدث النظم والآليات العلمية الصحية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروعات مرحلة الإجراءات العاجلة لمحافظة كفرالشيخ، بتكلفة إجمالية 56 مليون جنيه، وجارٍ اتخاذ إجراءات الطرح لها بواسطة المحافظة، لسرعة الانتهاء من تركيبها للحاجة الملحة لها بتكلفة 55.95 مليون جنيه.

وتتضمن المشروعات إنشاء مصنع تدوير للمخلفات بمدينة كفرالشيخ بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة مطوبس بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة دسوق بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وتوفير قطع غيار وصيانة للمعدات بتكلفة 3 ملايين جنيه، فضلًا عن تحسين كفاءة مصانع التدوير بمدينتى بيلا وسيدى سالم، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

كما أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، فى الانتقال من المكون الفنى إلى الاستثمارى، موضحًا أن هذه الخطوة تحقق عائدًا ضخمًا، من المخلفات بأنواعها "صناعية، زراعية، منزلى"، وأوضح أنه سيتم تطوير مصانع تدوير القمامة، لتتسع دائرتها وتشمل عددًا من المراكز، لتدوير مخلفات القمامة، مع تحسين عمليات الجمع، والفرز بحيث تتحسن جودة التدوير.

وأشار اللواء السيد نصر، إلى استعداد المحافظة لإنجاز المشروعات، التى يقوم بتنفيذها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وإنشاء مدفن صحى للمخلفات، ووجه بتشكيل لجنة من المحافظة والمكتب الاستشارى، لزيارة المواقع المقترحة لإنشاء المدفن الصحى.

يأتى هذا فى إطار خطة محافظة كفرالشيخ، للعمل على تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية، والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بوزارة البيئة، وإعلان محافظة كفرالشيخ "نظيفة خضراء" تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية.