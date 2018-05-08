فيديو.. حرائق هائلة بريف دمشق بسبب صواريخ الاحتلال الإسرائيلى

فيديو.. حرائق هائلة بريف دمشق بسبب صواريخ الاحتلال الإسرائيلىالثلاثاء، 08 مايو 2018 11:00 م
جانب من الحرائق الهائلة الناجمة عن العداون الإسرائيلى على الأراضى السورية
إضافة تعليق
تسببت الصواريخ التى أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على منطقة الكسوة بريف العاصمة السورية دمشق، فى إندلاع حرائق هائلة.
وتداولت مواقع إخبارية سورية، فيديو يظهر الحريق الهائل الناتج عن العدوان الإسرائيلى على الأراضى السورية العربية.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن الانفجارات وقعت بالمنطقة دون العلم عن أسبابها، وأشارت إلى أن قوات الدفاع الجوى تصدت لصاروخين.
فيما نقلت وكالة الأنباء "رويترز" عن مسئول سورى عسكرى، قوله إن هناك ضربة جوية إسرائيلية تستهدف موقعا للجيش السورى فى منطقة الكسوة جنوبي دمشق، مؤكدًا أن الضربة الإسرائيلية لم تسفر عن سقوط ضحايا.
إضافة تعليق
أجمل إطلالات النجمات فى حفل ميت جالا بنيويورك.. ريهانا تختار فستانا من ميزون مارجيلا.. أمل كلونى بإطلالة من توقيع ريتشارد كوين.. كيم كاردشيان وجيجى حديد وكاتى بيرى يخطفن الأنظار من توقيع دار فيرساتشى.. صور
السيسي لنظيره الأوغندى بمؤتمر "الاتحادية": مصر حريصة على التعاون فى قضايا مكافحة الإرهاب.. ونسعى لحل المسائل العالقة بملف سد النهضة.. ويجب تعزيز التعاون بين دول حوض النيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة