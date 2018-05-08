فيديو.. حرائق هائلة بريف دمشق بسبب صواريخ الاحتلال الإسرائيلى

جانب من الحرائق الهائلة الناجمة عن العداون الإسرائيلى على الأراضى السورية

كتب أيمن رمضان

تسببت الصواريخ التى أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على منطقة الكسوة بريف العاصمة السورية دمشق، فى إندلاع حرائق هائلة.

وتداولت مواقع إخبارية سورية، فيديو يظهر الحريق الهائل الناتج عن العدوان الإسرائيلى على الأراضى السورية العربية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن الانفجارات وقعت بالمنطقة دون العلم عن أسبابها، وأشارت إلى أن قوات الدفاع الجوى تصدت لصاروخين.

فيما نقلت وكالة الأنباء "رويترز" عن مسئول سورى عسكرى، قوله إن هناك ضربة جوية إسرائيلية تستهدف موقعا للجيش السورى فى منطقة الكسوة جنوبي دمشق، مؤكدًا أن الضربة الإسرائيلية لم تسفر عن سقوط ضحايا.