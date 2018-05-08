عاهل الأردن يفتتح معرض سوفكس 2018 للصناعات الدفاعية ومعدات القوات الخاصة

(أ ف ب)

افتتح العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الثلاثاء، معرض قوات العمليات الخاصة "سوفكس 2018" المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة.

وتابع الملك خلال الافتتاح تمرينا عسكريا شمل عمليات إنزال لمظليين، وعملية عزل وتطويق نفذته احدى وحدات مكافحة الإرهاب باسناد من طائرات مروحية مقاتلة وطائرات اف 16.

وشمل العرض محاكاة عملية إخلاء رهائن محتجزين من قبل مجموعة إرهابية، واخلاء جريح بواسطة طائرة هيوى وعمليات إنزال بالحبل السريع.

وحلقت طائرات سلاح الجو الملكى فوق ساحة المعرض الذى يقع فى منطقة ماركا شرق عمان، حاملة علم الاردن وعلم القوات المسلحة الأردنية وعلم معرض سوفكس للعام 2018.

وقال مدير عام معرض سوفكس عامر الطباع، فى كلمة له خلال حفل الافتتاح ان "الدفاع والأمن أمران حيويان لجميع الأمم، ولهذا نبذل كل جهد ممكن لضمان أن قواتنا المسلحة مجهزة بأفضل الوسائل والتقنيات".

واضاف "أصبح من الواضح أن دور صناعة الدفاع يتغير بسرعة وباستمرار، ما يتطلب مزيدا من التطوير لمواجهة الحروب الحديثة والهجينة، ومن هنا جاء هذا المعرض ليوفر مركزا مميزا لتبادل المعرفة والتكامل والتعاون حتى نتماشى مع التحديات وتسارع الأحداث".

واشار الطباع إلى أن معرض "سوفكس 2018" يستقبل فى دورته ال 12 أكثر من 350 شركة من 35 دولة، فيما يحضر المعرض 99 وفدا رسميا من 53 دولة.

وتجول العاهل الأردنى فى المعرض الذى شمل أجنحة لشركات محلية وعربية وعالمية، ويعقد مؤتمر ومعرض قوات العمليات الخاصة "سوفكس" مرة واحدة كل عامين فى الاردن.

وكان مؤتمر قوات العمليات الخاصة عقد أمس الاثنين فى احد فنادق العاصمة الأردنية عمان بحضور مئات العسكريين من مختلف دول الشرق الأوسط والعالم، فيما يقام المعرض الذى افتتح اليوم على مدى ثلاثة أيام.

وتشارك فى المعرض شركات من ابرز الدول المصنعة للاسلحة والمعدات الدفاعية فى العالم وفى مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وايطاليا والصين.

ويشتمل المعرض على عرض أسلحة خفيفة وثقيلة تشمل المسدسات والبنادق الاوتوماتيكية الحديثة ومضادات الدبابات والدروع والخوذ واجهزة الاستطلاع وغيرها من المعدات.