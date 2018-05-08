عادل الجبير مؤيدا انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى: ندعم العقوبات على إيران

عادل الجبير مؤيدا انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى: ندعم العقوبات على إيرانالثلاثاء، 08 مايو 2018 11:04 م
وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير
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أيد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، من الاتفاق النووى الإيرانى، الذى تم تدشينه عام 2015.
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وأضاف "الجبير"، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل التدوين القصير "تويتر"، "نؤيد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووى، وندعم قرار إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وسنستمر بالعمـل مـع شركائنا لمعالجة خطر سياسات إيران العدائية".
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