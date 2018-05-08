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عادل الجبير مؤيدا انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى: ندعم العقوبات على إيران

الثلاثاء، 08 مايو 2018 11:04 م
عادل الجبير مؤيدا انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى: ندعم العقوبات على إيران وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير
كتب أحمد جودة
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أيد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، من الاتفاق النووى الإيرانى، الذى تم تدشينه عام 2015.

تغريدة عادل الجبير
تغريدة عادل الجبير

وأضاف "الجبير"، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل التدوين القصير "تويتر"، "نؤيد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووى، وندعم قرار إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وسنستمر بالعمـل مـع شركائنا لمعالجة خطر سياسات إيران العدائية".


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