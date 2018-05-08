ضبط طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطاعم بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكنت حملة تموينية مكبرة على مدينة السنبلاوين ، بإشراف الدكتور عبد المنعم السيد المنجى وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية ، و الدكتور السيد الحسنين مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتورة حنان السعيد مدير إدارة المجازر، على محلات بيع اللحوم ، ومحلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم المبردة السودانية ، ومحلات بيع الأسماك ، والسوبر ماركت وثلاجات حفظ اللحوم ،برئاسة الدكتور ماجد عبد المنعم طلبه مدير الإدارة البيطرية بالسنبلاوين ، والدكتور السيد شحاتة العجوز رئيس قسم الصحة العامة والمجازر ومسئول التفتيش على اللحوم بإدارة السنبلاوين البيطريه ، بحضور محمد فضاله نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ،

وبالتفتيش على محلات الجزارة داخل المدينة تم ضبط 20كجم لحوم ذبح خارج السلخانة ، و بالمرور على المطاعم داخل المدينة تم ضبط 100كجم كرشه ومنفحه ، وتم ضبط 3كجم كبده ، و 800كجم كفته غير صالحه للاستهلاك الآدمي داخل أحد المطاعم على طريق المعاهدة

كما تم ضبط 4كجم لحوم ضأن ، و6كجم لحوم مفرومة ، و5كجم صدور بانيه غير صالحه للاستهلاك الآدمي داخل احد المطاعم وضبط 7كجم مخ ، وتم ضبط 4كجم دهن حيوانى غير صالحه للاستهلاك الآدمى داخل احد المطاعم على طريق المعاهدة.

و بالمرور على ثلاجات حفظ اللحوم بقرية برقين تم ضبط 9. 500كجم لحوم بقرى مجمده برازيلية، وتم ضبط 2صندوق رنجه زنة 10كجم ، وتم ضبط 5كيس سجق جولدن بيف باجمالى وزن 3كجم منتهية الصلاحية ، وتم ضبط 2كجم برجر جو لدن بيف منتهية الصلاحية والأصناف جميعها غير صالحه للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محاضر بالمخالفات ، وجاري عرضه على النيابة العامه للتصرف بشأن المضبوطات