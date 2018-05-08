ضاحى خلفان: النظام الإيرانى فاشل والحل إزاحة نظام الملالى

كتب أحمد جودة

قال ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، إن النظام الإيرانى فاشل، لم يستطع إقناع المجتمع الدولى لسبب بسيط جدا، أنه نظام كذاب، جاء ذلك على هامش انسحاب الرئيس الأمريكى من الاتفاق النووى الإيرانى.



تغريدة ضاحى خلفان

وأضاف "خلفان"، فى سلسلة من التغريدات عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن الحل البديل إزاحة الملالى بزحف شعبى يطيح بهم .. أهلكوا البلاد والعباد بالعقوبات الدولية التى تفرض على إيران بسبب فك ترامب ارتباطه بالاتفاق النووى الإيرانى الأوباماوى"، لافتا إلى أن شركات الحرس الثورى الإيرانى فى قطر ستتلقى تحذيرا بالعودة إلى إيران، وتنظيم الحمدين يطلم حزنا على شريفة".



جانب من تغريدات ضاحى خلفان