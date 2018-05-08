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الثلاثاء، 08 مايو 2018 07:40 م
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صور.. وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الزامبى العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 07:23 م
صور.. وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الزامبى العلاقات الثنائية عادل الجبير ونظير الزامبى
وكالات
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بحث وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير اليوم الثلاثاء مع وزير الشئون الخارجية فى جمهورية زامبيا جوزيف ملانجي، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتى خارجية البلدين.

الجبير ونظيره الزامبي
الجبير ونظيره الزامبي

 

تبادل الاتفاقيات
تبادل الاتفاقيات

 

توقيع الاتفاقيات
توقيع الاتفاقيات

 

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

 


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الخارجية السعودية

السعودية

زامبيا




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