صور.. وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الزامبى العلاقات الثنائية

وكالات

بحث وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير اليوم الثلاثاء مع وزير الشئون الخارجية فى جمهورية زامبيا جوزيف ملانجي، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتى خارجية البلدين.



الجبير ونظيره الزامبي



تبادل الاتفاقيات



توقيع الاتفاقيات