صور.. وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الزامبى العلاقات الثنائية

صور.. وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الزامبى العلاقات الثنائيةالثلاثاء، 08 مايو 2018 07:23 م
عادل الجبير ونظير الزامبى
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بحث وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير اليوم الثلاثاء مع وزير الشئون الخارجية فى جمهورية زامبيا جوزيف ملانجي، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتى خارجية البلدين.
الجبير ونظيره الزامبي
تبادل الاتفاقيات
توقيع الاتفاقيات
وزير الخارجية السعودي
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