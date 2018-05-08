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صور.. مدير أمن الإسماعيلية يكرم قيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 10:29 م
صور.. مدير أمن الإسماعيلية يكرم قيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية تكريم قيادات وضباط اداراة البحث الجنائى فى الاسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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حرص اللواء محمد على حسين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير الأمن، واللواء عادل أنور مساعد مدير أمن الإسماعيلية للشئون المالية والإدارية، على تكريم عدد من قيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية المتميزين فى عملهم، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية .

 

وأناب اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، اللواء محمد على حسين مساعد الوزير مدير الأمن بتكريم قيادات وضباط وأفراد إدارة البحث الجنائى، ومن بين المكرمين اللواء اأحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية، والعميد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية، والعميد عصام عطوان رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية، والمقدم أحمد الصغير رئيس قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، والرائد أحمد شطا رئيس مباحث التل الكبير، وذلك لأدائهم المتميز ومجهوداتهم خلال الفترة الماضية، ونجاحهم فى ضبط العديد من التشكيلات العصابية والهاربين من السجون، وإحكام الجنايات، وجاء تكريمهم لحثهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بأداء المنظومة الأمنية.

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