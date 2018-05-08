صور.. محافظ الدقهلية : إنشاء 7 منافذ لبيع أسماك منتجات مزارع غليون

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إنشاء منافذ لبيع أسماك منتجات مزارع "غليون"، مشددًا رؤساء المراكز والمدن والاحياء على سرعة توفير الأماكن اللازمة لإقامة منافذ لبيع الاسماك من منتجات أسماك مشروع بركه الغليون.

وأشار إلى إقامة منافذ الأسماك في كل من المنصورة، ميت غمر، السنبلاوين، شربين، دكرنس، بلقاس، ومنفذ آخر ملحق بديوان المحافظة يقوم على البيع بهذه المنافذ مجموعة من العاملين من الشباب المتميز المتمتع بالسمعة الطيبة والخلق الحسن بين زملائه في العمل، موجهًا ضرورة توفير أماكن لمنافذ بيع الفراخ والبيض واللحوم ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مناسبه للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، بأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، أثناء اللقاء المفتوح الأسبوعي للمواطنين، للاستماع إلى مشكلات ومطالب المواطنين، حيث استمع لمشكلات ومطالب 25 مواطنًا تعلقت بقطاعات المرافق والخدمات وغلبت عليها عدد من الحالات الإنسانية التي يوليها اهتمامًا بالغًا ويستجيب فورًا لتحقيق مطالبها واحتياجاتها.

وطالب بعمل حصر شامل بكافة منافذ بيع الخضروات والفاكهة المقامة بنطاق المحافظة، مشيرًا لضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع الغرفة التجارية لإقامة معارض "أهلًا رمضان" لبيع كافه السلع الرمضانية بأسعار مناسبه للمواطنين، مؤكدًا على أهميه تشديد الرقابة التموينية والصحية والبيئية على كافة المنافذ حرصا على صحه وحياة المواطنين.

وسلم أحد المواطنين ديب فريزر لإقامة منفذ لبيع الفراخ والبيض بقريه ديمشلت مركز دكرنس لعدم قدرته على العمل لتعرضه لحادث، مشيرًا لتوفير البضاعة له بالتعاون مع التنمية البشرية، بالإضافة إلي تسليم عدد من المواطنين اعانات ماليه وشنط رمضانيه، توفير فرص عمل بالقطاع الخاص واقامه اكشاك لبعض الحالات لتوفير حياه كريمة لهم، موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير مساعدات ماليه واعانات ومعاشات ضمان اجتماعي لبعض الحالات.

وأكد المحافظ لأعضاء الجهاز التنفيذي، ضرورة التعامل الفوري والسريع والحاسم مع كافه اشكال التعديات على املاك الدولة والارض الزراعية، فضلًا عن الوقوف بالمرصاد لكافه اشكال التعديات والمخالفات، مشيرًا إلى الحرص التام على تأكيد هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل حسم وحزم في إشارة إلى أن الدولة قوية وقادرة على التصدي لكافة اشكال الخروج على القانون.



لقاء المحافظ بأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة



لقاء المحافظ بأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة



لقاء المحافظ بأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة



لقاء المحافظ بأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة



لقاء المحافظ بأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة



لقاء المحافظ بأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة



لقاء المحافظ بأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة



لقاء المحافظ بأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة



لقاء المحافظ بأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة



لقاء المحافظ بأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة



لقاء المحافظ بأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة



لقاء المحافظ بأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة



لقاء المحافظ بأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة