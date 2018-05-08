صور.. محافظ البحيرة تستجيب لـ37 شكوى خلال اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين

البحيرة - ناصر جودة

عقدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين، وذلك بمكتبها بديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور.

والتقت محافظ البحيرة 37 شخصا ممن لهم بعض المطالب ويرغبون فى إيجاد حلول سريعة لها.

ووافقت عبده، على العديد من مطالب الأهالى ومنها صرف إعانات فورية لعدد من المواطنين وذلك لظروفهم المعيشية الصعبة ونقل عدد من العاملين لظروف عائلية.



وكذلك الموافقة على إعطاء عدد من أصحاب مكامير الفحم مهله لمدة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم مع الجهات البيئية وتوفير عددًا من فرص العمل ضمن نسبة 5% للمعاقين.

ووجهت محافظ البحيرة شركة المياه بتطوير خط المياه بقرية الغابة بأبوحمص استجابة لمطالب أهالى القرية.



محافظ البحيرة خلال خدمة المواطنين



محافظ البحيرة فى اللقاء الاسبوعى