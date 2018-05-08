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صور.. محافظ الأقصر يمنح أعضاء نادى الإرادة والتحدى مكافأة مالية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 11:03 ص
صور.. محافظ الأقصر يمنح أعضاء نادى الإرادة والتحدى مكافأة مالية محافظ الأقصر يمنح أعضاء نادي الإرادة والتحدي مكافأة مالية
الأقصر – أحمد مرعى
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التقى محمد بدر محافظ الأقصر، أعضاء نادي الإرادة والتحدى وإستمع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم لتطوير النادى والمشاركة فى البطولات المختلفة.

وقام المحافظ بتهنئة أعضاء النادى بفوزهم بالمركز الأول فى لعبة كرة الطائرة جلوس رجال، وحصولهم على المركز الخامس بالدورى الممتاز على مستوى الجمهورية سيدات في بطولة الجمهورية البارلمبية والتي أقيمت في مدينة رأس البر تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

كما قرر المحافظ منحهم مكافأة مالية قدرها 15ألف جنيه تقديرا لهم مشجعا لهم على العمل لتطوير وتنمية قدراتهم الرياضية للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، يذكر أن نادي الإرادة والتحدي بالاقصر اعتمد مؤخرا كنادى رسمى لذوى الاحتياجات الخاصة  بمدينة طيبة الجديدة بالاقصر.

وجاء ذلك فى إطار أهتمام محافظ الأقصر بذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة بهدف تنويع الانشطة الرياضية لهم خاصة وان العام الحالى هو عام ذوى الاحتياجات الخاصة.

محافظ الأقصر يمنح أعضاء نادي الإرادة والتحدي بالأقصر 15 ألف جنية لبطولتهم
محافظ الأقصر يمنح أعضاء نادي الإرادة والتحدي بالأقصر 15 ألف جنية لبطولتهم

 

جانب من لقاء المحافظ بأعضاء نادي الإرادة والتحدي بالأقصر
جانب من لقاء المحافظ بأعضاء نادي الإرادة والتحدي بالأقصر

 

المحافظ يبحث مطالب وإحتياجات نادي الإرادة والتحدي
المحافظ يبحث مطالب وإحتياجات نادي الإرادة والتحدي

 


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