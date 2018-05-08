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صور .. جامعة المنصورة تشارك فى أسبوع الإيراسموس للتبادل الأوروبى برومانيا

الثلاثاء، 08 مايو 2018 11:34 ص
صور .. جامعة المنصورة تشارك فى أسبوع الإيراسموس للتبادل الأوروبى برومانيا خلال المشاركه بأسبوع الإيراسموس
الدقهلية شريف الديب
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شارك 11 عضو هيئة تدريس من 5 كليات بجامعة المنصورة للتدريس في الأسبوع السابع لبرنامج الإيراسموس الأوروبي الذي تنظمه جامعة بيتشتى بدولة رومانيا، وذلك فى اطار اتفاقية التعاون بين جامعة المنصورة وجامعة بيتشتى الرومانية، التي تم توقيعها في مايو 2016.
 
يضم الوفد الدكتور أمينة النمر عميد كلية التمريض،الدكتور صبحي عبد القادر وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث،الدكتور ياسر شبانة أستاذ ورئيس قسم أمراض النبات بكلية الزراعة،الدكتور عطا الله الحنبلي أستاذ ورئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم،الدكتور محمد عبد الله العايدي أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة ومنسق الإيراسموس بالجامعة،الدكتور يحي اللازق أستاذ بقسم النبات بكلية العلوم ،الدكتور عادل الشيخ أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية التربية،الدكتور محمد صلاح أستاذ الفيزياء ومسئول مكتب العلاقات الدولية بالجامعة،الدكتور ناهد قنديل أستاذ مساعد بكلية التمريض،الدكتور محمد سعيد مدرس بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة،الدكتور  رحاب جوهر مدرس اللغة الإنجليزية بكلية التربية.
 
وأشار الدكتور محمد صلاح أن هذه المشاركة جاءت في إطار توجيهات أدارة  الجامعة لتفعيل الاتفاقيات التي أبرمتها الجامعة مع الجامعات الدولية وتعظيم الاستفادة من برامج التمويل الأوروبي مثل برنامج الإيراسموس الذي يتكفل بتبادل الأستاذة بين الجامعات الشريكة في شتى المجالات،وكذلك زيادة سبل التعاون مع جامعة بيتشتى لتشمل العديد من التخصصات في كليات الجامعة.
 
ومن جانبها أعربت الدكتور أمينة النمر أن الزيارة من شأنها دعم وتطوير البرامج التعليمية والعلمية بالجامعة والارتقاء بالمستوى التعليمى وتبادل  الخبرات الأكاديمية والتدريبية.
 
 وأوضح الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تحرص على اختيار الأساتذة المميزين لهذه المهمات العلمية لكي يكونوا واجهة مشرفة للجامعة ولمصر مع مختلف الجامعات الشريكة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
 
وأكد الدكتور محمد القناوي رئيس الجامعة على ضرورة إثراء الخبرات الأكاديمية والعلمية لأساتذة وطلاب الجامعة من خلال التبادل المعرفي والخبرات مع جامعات الاتحاد الأوروبي وخاصة وأن برامج الاتحاد الأوروبي مثل الإيراسموس توفر تكاليف التبادل على الجانبين.
 
كما صرح بأن الجامعة اشتركت في الفترة الأخيرة مع 14 جامعة من 10 دول من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برامج تبادل للطلاب والأساتذة في كل تخصصات الجامعة،مما يعود على منتسبى الجامعة بالخبرات والانفتاح المعرفي على العالم الخارجي . 
 
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جانب من المشاركه

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الاساتذة المشاركون 

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خلال المحاضرات

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