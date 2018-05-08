صور.. تكريم 150 من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية فى القليوبية

القليوبية-نيفين طه

نظمت محافظة القليوبية بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، احتفالا بيوم الشهيد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القليوبية، بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، واللواء السيد الغالى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وعدد من القيادات ورجال القوات المسلحة وأسر الشهداء والنائب أحمد بدوى عضو مجلس النواب.

شهد الحفل تكريم 150من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من الجيش والشرطة، وقدمت الجمعية لهم الهدايا العينية والمادية، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر.

ونقل مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحر، فى كلمته لأسر الشهداء تحية فيها الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مضيفًا: "جميعا نقف بجانب أسر الشهداء والمصابين لما قدموه من تضحيات بأرواحهم فداءا للوطن، وأن القوات المسلحة ستظل دائما وفية لأسر الشهداء وتعمل على توفير سبل الحياة الكريمة وأن الجمعية تقدم الدعم الكامل لأسر الشهداء والمصابين، كما استعرض ما تقوم به الجمعية من مساعدات لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ومشاركتهم والمساهمه فى أفراحهم وأحزانهم".

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية: "جميعا نفخر بأبنائنا من الجيش والشرطة الأوفياء ونفتخر بأبناءنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن،وأبناءهم وآباءهم من شهدائنا الأوفياء ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن واستقراره وبقاء وطننا الغالى مرفوع هامته موجها كلمة لأسر الشهداء " تضحيات الشهداء تاج يزين رأس الوطن".

كما صدق عشماوى، على إطلاق أسماء الشهداء على عدد من المدارس، والتى من بينها مدرسة كفر فرسيس الإعدادية بمدينة بنها لتكون باسم الشهيد محمود عبد العظيم أبو طالب، والمدرسة الإعدادية الجديدة بكفر عليم بالقناطر الخيرية لتكون باسم الشهيد رضا عبد الرحمن إسماعيل، ومدرسة مجمع الأحراز بشبين القناطر لتكون باسم الشهيد أحمد إبراهيم عبد الوهاب، مشيرًا إلى أن التواصل مع أسر الشهداء وحل مشاكلهم أبسط شئ تقدمه المحافظة لأسر الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

كما صدق اللواء السيد الغالى مدير جمعية المحاربين القدماء على توفير شقة سكنية بالايجار لمحارب من حرب أكتوبر 1973 وتجدر الإشارة إلى أن جمعية المحاربين وصل عدد المستفيدين بها 23700 مستفيد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية منذ عام 2015 وحتى 2017.



تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية



تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية



تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية



تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية



تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية



تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية



تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية



تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية



تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية