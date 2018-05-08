صور.. تضامن الأقصر تعقد ورشة عمل للقائمين على مشروعات تنميه المرأة الريفية

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر،فعاليات ورشة العمل المقامة بنادي التجديف للقائمين علي مشروعات تنميه المرأة الريفية، والبالغ عددها ١٩مشروعاً مركزياً و3 مشروعات محلية على مستوى المحافظة، ويبلغ رأس مال كل مشروع٩٠ألف جنيه.

ويهدف المشروع إلى عمل مشروعات متناهية الصغر للسيدات بالقري المنفذ بها المشروع وهي 3 مشروعات بمدينة إسنا، و2مشروع بمدينة أرمنت، و4 مشروعات بمدينه الطود، و3 مشروعات بمدينه البياضيه، و4 مشروعات بمدينه القرنه، و3 مشروعات بمدينه الأقصر، و3 مشروعات بمدينة الزينية، وتبلغ قيمة المشروع بدءاً من 1000 جنيه حتى 7000 جنيه وتقوم السيده بالمساهمة بـ 10% في المشروع .

وأوضح أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، أن ورشة العمل المقامة بنادي التجديف تستمر حتى غداً الأربعاء، وتعمل على تدريب الموظفين علي عمل دراسات جدوي والتدريب علي أحدث الطرق الاداريه والتقنيه لإدارة المشروعات، وتناقش ورشة العمل أهم معوقات المشروع وأحدث طرق وسبل الحل.

كما قام أحمد عبيد بافتتاح ورشة العمل الذي حضرها من وزارة التضامن الاجتماعى بالقاهرة كل من الدكتورة منال حنفي مدير عام أداره مشروعات تنمية المرأه بالوزارة، ومني امبابي منسق عام المشروع، وزكريا النجار امين صندوق الجمعية المصرية للتنمية بالجيزه وحسن المشرف المركزي للمشروع بجنوب الصعيد.

وأضاف عبيد بأن مثل هذه الورش تم تنظيمها لأول مره منذ إنشاء المشروع في التسعينات داخل محافظة الأقصر، كما قامت اللجنة بعمل دعاية كافية للمشروع حتي يلاقي اقبال من قبل السيدات داخل مراكز وقرى محافظة الأقصر.



تضامن الأقصر تقيم ورشة عمل للقائمين علي مشروعات تنمية المرأة الريفية



جانب من فعاليات ورشة عمل لدعم مشروعات تنمية المرأة الريفية