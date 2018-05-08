صور..تاريخ شواطئ الإسكندرية..من حمامات خاصة للاجانب والبشوات لـ50 شاطئ تطرح للإيجار

الإسكندرية جاكلين منير

" شط اسكندرية يا شط الهوا .. رحنا اسكندرية رامانا الهوا " ، نعم هى شواطئ الاسكندرية الساحرة التى تغنى لها أكبر مطربى الوطن العربى و العالم ، فهى شواطئ عريقة ، يرجع تاريخها الى تاريخ تأسيس مدينة الاسكندرية ، على يد الاسكندر الاكبر ، و لكن بدأت شواطئ الاسكندرية تتخذ شكلها الحالى منذ نحو 150 عاما ، و بدأت تظهر " البلاجات " بشكلها الحالى منذ عام 1900 حيث بدأت شواطئ الاسكندرية كحمامات مملوكا للاجانب و البشوات.

أول مصيف بالاسكندرية كان 1870 للخديوى اسماعيل

و قد شهدت الاسكندرية فى عهد الخديوى اسماعيل عصر تطور هائل ، حيث كان أول مصيف عرفتة المدينة عام 1870 ، حيث بعض الشواطئ ملك البلدية فى حين كان معظمها مملوكا للاجانب و من بينها الشاطئ المعروف حمام " بالونى " بالميناء الشرقى و شاطئ المكس و كانت معظم تلك الحمامات الخاصة نقع فى منطقة الرمل.

و من أشهر الشواطئ التى كانت مملوكة الى أشخاص و عرفت كحمامات شاطئ الابراهيمية و قد أطلق هذا الاسم نسبة الى الامير إبراهيم أحمد حسين إبراهيم باشا حيث كانت منطقة الابراهيمية بالكامل ملكا له فى عام 1888 ، و كان الشاطئ يستخدم كحمام خاص له ، ثم إنتقلت ملكيتها الى الاجانب الذين قاموا بتخطيطها و تحويلها الى ضاجية عرفت فيما بعد بالابراهيمية تكريما لهذا الامير الذى كان يزود المنطقة بالمياه العذبة فى عهده ، و قد إكتشفت البعثة اليونانية عن أحواض تربية الاسماك ترجع للحقبة الرومانية أسفل هذا الشاطئ.

وشاطئ سابا باشا أطلق علية هذا الاسم نسبة الى سابا باشا و هو أول مصرى يدير شركة البوستة القديمة عام 1865 و قد تميز بكفاءتة فى الادارة ، و يتميز اشلاطئ بجمال مياهه و شعابة الصخرية كما يقع الشاطئ فى منطقة الفيلات و القصور الراقية ، و عمارة الفقى التى كان يقصدها الفنانين للمصيف منهم ليلى مراد و أنور وجدى و محمود المليجى و محمد فوزى و مديحة يسرى.

بناء الكورنيش بدأ 1925 و إنتهى 1934

أما كورنيش الاسكندرية فقد بدأ العمل فية عام 1925 ، و إستغرق 10 سنوات على 6 مراحل ، حيث تم إنشاء المرحلة الاولى فى المنطقة ما بين السلسلة و الشاطبى بمسافة 786 م و تبع ذلك إنشاء المرحلة الثانية بالمنطقة من الشاطبى و حتى كامب شيزار و حتى سبورتنج ثم المرحلة الرابعة فى المنطقة من شارع الدلتا و حتى شارع بورسعيد كليوبترا غير أنة تم إنشاء المرحلة الخامسة من الكورنيش و التى تمر بمنطقة مصطفى باشا حيث قوات الاحتلال الانجيليزى المعسكرة هناك فى ذلك الوقت ، و قامت قوات الاحتلال بعرقلة أعمال الكورنيش فى تلك المرحلة الا أن السلطة التنفيذية فى مصر إستطاعت إستكمال أعمال بناء الكورنيش بشكلة الحالى فى عام 1931 و إنجاز المرحلة من كليوباترا و حتى ستنالى و تم إعداد خليج ستنالى و إنتهى العمل فى عام 1932

أما المرحلة الاخيرة من الكورنيش فقد بدأت من ستنالى و حتى أسوار قصر المنتزة الغربية ، و تم الانتهاء من أعمال الكورنيش عام 1934 و بطول 20 كم فيما بين قصرين رأس التين غربا و المنتزة شرقا.

من حمامات للاجانب و البشوات الى 50 شاطئ تطرح للايجار

وفى الالفية الثانية ، و مع بدايات القرن الحالى ، بدأت فكرة تقسيم الشواطئ الى أقسام (مميزة، سياحية، مجانية) فى عهد اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية الأسبق فى 2010 ، والذى طبق النظام الجديد فى طرح بعض من شواطئ الإسكندرية التى كانت جميعها مجانية فى ذلك الوقت إلى نظام المزايدة العلنية ، و بدأ تقسيم الشاطئ الواحد الى أكثر من شاطئ مثل سيدى بشر 1 و سيدى بشر 2 لسهولة الطرح.

وقد قام اللواء إيهاب فاروق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية فى ذلك الوقت، وفى عام 2010 بتطبيق خطة تقسيم الشواطئ وتم طرح 11 شاطئ مميز بنظام المزايدة العلنية، وكانت تستهدف الفئة التى ترغب فى الخصوصية، كما تم طرح 11 شاطئ أخر سياحى تخاطب فئة السائح العربى والأجنبى وتدار بواسطة شركات وفنادق سياحية، بالاضافة الى شواطئ الجمعيات الخاصة، وتم ترك 20 شاطئ مجانى فى ذلك الوقت أى بدون أى رسوم للجمهور، وفية يستطيع أى مواطن أن يصطحب شمسية البحر والكراسى الى الشاطئ والاستمتاع بمياة البحر دون أى رسوم إضافية.

إلا أن عدد تلك الشواطئ المجانية لم يستمر طويلا، وبدأ عددها يتناقص عاما بعد عام، حتى إنتقص عددها من 20 شاطئ عام 2010 الى 5 شواطئ مجانية فقط عام 2017، الأمر الذى يزيد العبء على كاهل المواطن البسيط، ويحول دون تمتعه بهواء ومياة البحر التى هى بالاساس ملكية عامة وفق ما ينصة ويقره الدستور المصرى.

وفى محاولة لمواجهه تلك الأزمة التى أصبحت تثقل كاهل المواطن البسيط، بدأت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على مدار السنوات السبع الاخيرة ، إستقطاع عدد من رصيد الشواطئ المجانية ، وإعادة طرحها بنظام جديد للشواطئ، فكان النظام الذى إستهدف أن يسحب من رصيد الشواطئ المجانية ويحولها الى شواطئ سياحية أيضا، ولكن بصورة غير مباشر.

وبدأت الإدارة فى تطبيق هذا النظام الجديد فى طرح الشواطئ، وهو نظام شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" ويعنى دخول المواطن مجانا إلى شاطئ البحر، تاركا له حرية الاختيار فى إستئجار شمسية وكراسى من القائمين على إستئجار الشاطئ، إلا أن الواقع لا يشير الى أن المواطن لدية حرية الاختيار بعد سيطرة المستأجر على الشاطئ ، ومع إرتفاع سعر إستئجار الشمسية والكراسى أصبحت تلك الشواطئ لا تختلف كثيرا عن الشواطئ السياحية.

" السياحة و المصايف " ترفع عدد الشواطئ المجانية الى 7 شواطئ

و فى هذا العام أعلنت الادارة المركزية للسياحة و المصايف تقسيم شواطئ الاسكندرية الى 51 شاطئ وحددت الإدارة 7 شواطئ مجانية للمواطنين وزوار المدينة تديرها المحافظة، هي "جليم، وشهر العسل، والهانوفيل، والمكس، المندرة، السرايا، ميامي" ويسمح فيها للرواد باصطحاب الشماسي والكراسي الخاصة بهم دون دفع رسوم ، وفي حالة رغبة الرواد طلب خدمة تدفع "3 جنيهات للشمسية، وجنيه للكرسي، وجنيه للترابيزة"، فضلا عن استخدام جميع الخدمات من وحدات خلع الملابس ودورات المياه مجانا.

فى حين أن هناك 22 شاطئا يطلق عليها "الخدمة لمن يطلبها"، وهي "سيدي بشر الخدمة، العصافرة غرب، أبوهيف 1، أبوهيف 2، الأنفوشي الشرقي، الأنفوشي الغربي، رأس التين خدمة، الدخيلة شرقي، الدخيلة غربي، تقسيم الملاح، هدير، سيدى كرير1، سيدي كرير2، أبويوسف 2، مارينا أبويوسف، السلام، زهراء الهانوفيل، أبويوسف 1، فاميلى بيتش، شط إسكندرية، الصفا، هانوفيل خدمة"

هانوفيل خدمة ، ويبلغ سعر تذكرة دخول أي من تلك الشواطئ 5 جنيهات شاملة سعر الترابيزة والكرسي والشمسية، أي أن أسرة مكونة من 4 أفراد تتكلف 28 جنيها، ويسمح فيها باصطحاب الشماسي والكراسي واستخدام المرافق والخدمات.

فيما حددت للإدارة المركزية للسياحة والمصايف، 19 شاطئا مميزا، وهى"المندرة 2، العصافرة شرق، ميامى المميز، سيدى بشر1، سيدى بشر 2، أبوهيف المميز الشرقي، أبوهيف المميز الغربي، السلسلة، القويرى، بليس 1، بليس 2، رأس التين، الهانوفيل الغربي، البيطاش 1، البيطاش 2، الهانوفيل شرق، الهانوفيل 2، أبوتلات 1، أبوتلات 2 ، ويبلغ سعر تذكرة دخول الفرد للشواطئ المميزة 10 جنيهات شاملة أسعار الترابيزة والشمسية والكرسي، وغير مسموح فيها باصطحاب الكراسي والشماسي.

بينما تم تخصيص 3 شواطئ سياحية هي "المندرة 1" و"سيدي بشر 2"البوريفاج سابقا"، وستانلي" وتبلغ سعر تذكرة بها 15 جنيها شاملة الكرسي والترابيزة والشمسية و جميع الخدمات.



كورنيش محطة الرمل فى الثلاثينات



شواطئ الاسكندرية بعد بناء الكورنيش



اثناء اعمال بناء الكورنيش 1925



كورنيش الاسكندرية فى الاربعينات القرن الماضى



خليج ستنالى



شاطئ الشاطبى قديما



اول مصيف بالاسكندرية فى 1870



شواطئ المنتزة حاليا



شاطئ المنتزة



شاطئ ستنالى حاليا



شواطئ الاسكندرية بعد تقسميها



طرح الشواطئ للايجار



كورنيش الاسكندرية حاليا



شاطئ ميامى بسيدى بشر