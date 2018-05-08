صور..بدء فعاليات المؤتمر الاستثمارى للطاقة الجديدة والمتجددة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

بدأت قبل قليل، فعاليات المؤتمر الاستثمارى حول الطاقة الجديدة والمتجددة، بأحد الفنادق بمدينة أسوان، صباح اليوم، الثلاثاء، بحضور اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، والمهندس شريف الجبلى، المدير التنفيذى لشركة إنارة ضمن تحالف الشركات العالمية لتنفيذ الطاقة الشمسية ورؤساء وممثلى البنوك التمويلية، والشركات الاستثمارية العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، ولمياء عبد الهادى، مساعد وزير الكهرباء، بالإضافة إلى مسئولى وممثلى الوزارات والجهات التنفيذية.

قال محافظ أسوان، إن بنبان مدينة شمسية لما تحويه من مشروعات الطاقة الشمسية التى سوف تنتج 90% من قدرة السد العالى، وسأظل افتخر بأن هذا المشروع تم البدء الفعلى له خلال فترة منصبى كمحافظ لمدينة أسوان، مضيفاً أنه خلال الشهر الماضى، كلفت القوى العاملة بالبحث داخل الشركات العاملة فى مشروع الطاقة الشمسية، للتأكد من أن العمالة من داخل محافظة أسوان، واستبعاد أى عمالة غير ناقصة أو غير مطلوبة لأن ذلك، يصب فى المصلحة العامة للقضاء على البطالة من أرض كل محافظة فى مصر.



المدير التنفيذى لشركة إنارة بمؤتمر الاستثمار حول الطاقة الجديدة والمتجددة بأسوان



جانب من الحضور بالمؤتمر



الحضور بالمؤتمر الاستثمارى حول الطاقة الجديدة والمتجددة بأسوان



جانب من المستثمرين الأجانب بمؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة بأسوان