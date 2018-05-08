صور.. افتتاح العيادات الخارجية بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية

افتتحت الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية العيادات الخارجية بمستشفى الجمهورية العام، وتفقدت الأقسام الداخلية للمستشفى لمتابعة سير العمل .

بدأت الجولة بالمرور على قسم الباطنة ومتابعة سجلات المرضى وكيفية التسجيل بها والإجراءات الطبية المتبعة لكل حالة على حدة ومدى استكمال الملف الطبى للمريض.

وقامت وكيل الوزارة بالمرور على القسم الداخلى للباطنة والاطمئنان على الحالات والاستماع إلى شكواهم وحل جميع مشكلاتهم واستكمال بعض الإجراءات التى وجد فيها تأخير.

كما تضمنت الجولة تفقد قسم المبتسرين والاجتماع بفريق الإدارة ورؤساء الأقسام بحضور الدكتور إبراهيم الروبي مدير الطب العلاجي والدكتورة نهلة أبو العزم مدير عام إدارة المستشفيات بالمديرية والدكتور أحمد الشحات مدير المستشفى و تناول الاجتماع عرض خطط تطوير العمل بالمستشفى والعيادات الخارجية .