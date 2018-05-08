صور .. إصلاح عطل فى خط الطرد المركزى لمحطة معالجة الصرف بالخارجة

صور .. إصلاح عطل فى خط الطرد المركزى لمحطة معالجة الصرف بالخارجةالثلاثاء، 08 مايو 2018 11:37 ص
إصلاح عطل فى خط الطرد المركزي لمحطة معالجة الصرف بالخارجة
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انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجه بمحافظة الوادى الجديد من إصلاح عطل نتج عن كسر مفاجئ لخط الطرد 400م 16 بوصة الواصل من محطة الرفع الرئيسية القديمه حتى محطه المعالجة.
وقام مرفق الصرف الصحى (افراد الصيانه ) بعمل احلال وتجديد للجزء المسكور وتركيب ما يلزم من جابولتات بلاستيك مرحلة واحدة بالمشتملات .
وقال المهندس مجدى الطماوي رئيس مركز ومدينة الخارجة فى بيان له أنه يجرى الانتهاء من أعمال المتابعة لصيانة الخط بعد انتهاء أعمال الصيانة فيه مؤكدا على أنه يجرى أيضا متابعة اصلاح عطل فى محطة مياه الزهراء بالخارجة وإعادة صح المياه بصورة منتظمة للمناطق التى تخدمها المحطة حيث يواصل فريق الصيانة والإصلاح أعمالهم لإصلاح العطل فى المحطة على أن يتم ضخ المياه خلال ساعات بصورة منتظمة.
صيانة عطل فى خط الطرد
جانب من أعمال الصيانة
أثناء اصلاح الكسر
متابعة العمل
أعمال الحفر
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