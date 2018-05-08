صور .. إزاله 17 حالة تعدى على الأراضى الزراعيه بمركز سوهاج

صور .. إزاله 17 حالة تعدى على الأراضى الزراعيه بمركز سوهاجالثلاثاء، 08 مايو 2018 11:21 ص
ازاله التعديات
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أعلن الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن إزالة 17 حالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ،في حملة مكبرة بمركز سوهاج،وذلك في إطار خطة المحافظة للتصدى لظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ عليها .
ومن جانبه قال محمد امبابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج،فى بيان له اليوم إن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة مكبرة بناحية قرية ادفا.
وأسفرت الحملة عن إزالة 17 حالة تعدي علي أملاك الدولة،وذلك بالاشتراك مع مركز شرطة سوهاج وإفراد الأمن والإدارة الزراعية بسوهاج ومسئولي الأملاك والتنظيم.
وشدد عبد المنعم على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أي تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزارعية بشكل فوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أي مخالف.
ازالات مركز سوهاج
ازالات
ازالات سوهاج
ازالات سوهاج
ازالات سوهاج
ازالات مركز سوهاج
ازالات مركز سوهاج
ازالات مركز سوهاج
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