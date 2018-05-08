سوريا تدين قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى: أظهر عزلة أمريكا

سوريا تدين قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى: أظهر عزلة أمريكاالثلاثاء، 08 مايو 2018 10:26 م
الرئيس السورى بشار الأسد
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أدانت سوريا بشدة قرار الرئيس الأمريكى بالانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران، مجددة تضامنها الكامل مع طهران ومعربة عن ثقتها الكاملة بقدرة إيران على تجاوز تداعيات الموقف العدوانى للإدارة الأمريكية، بحسب وصفها.
ووفق وكالة الأنباء السورية الرسمية قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين فى تصريح لـ سانا : "تدين الجمهورية العربية السورية بشدة قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران الأمر الذي يثبت مجددا تنكر الولايات المتحدة وعدم التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية".
وأضاف المصدر، أن ردود الفعل الدولية المنددة والمستنكرة للقرار الأمريكى أظهرت عزلة الولايات المتحدة وخطأ سياساتها التى من شأنها زيادة التوترات في العالم.
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