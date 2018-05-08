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سكرتير محافظة المنوفية يحيل المسؤول عن تعطل مصعد مستشفى بركة السبع للتحقيق

الثلاثاء، 08 مايو 2018 03:34 م
سكرتير محافظة المنوفية يحيل المسؤول عن تعطل مصعد مستشفى بركة السبع للتحقيق مستشفى بركة السبع المركزى - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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أحال الدكتور أيمن مختار، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، المسؤولين عن تعطل مصعد مستشفى بركة السبع المركزى، أمس الاثنين، للشؤون القانونية للتحقيق العاجل فى الواقعة، مؤكدا عدم وقوع إصابات أو وفيات بسبب تعطل المصعد، بحسب تقرير المستشفى.

جاء ذلك فى ضوء تقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام للمحافظة، بشأن معاينة وفحص مصعد مستشفى بركة السبع المركزى، الذى أفاد بعدم قيام الشركة المتعاقد معها بتلافى الملاحظات المسجلة فى تقرير اللجنة المسبق تشكيلها بقرار المحافظة رقم 57 لسنة 2018 بتاريخ 4 مارس الماضى، وعدم متابعة الفنيين المسؤولين بإدارة المستشفى بشكل دقيق لأعمال الصيانة وتلافى الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة سالفة الذكر، فضلا عن تراخى مديرية الشؤون الصحية فى متابعة أعمال صيانة المصاعد بالمستشفيات التابعة.

وأكد السكرتير العام لمحافظة المنوفية، فى تصريحات صحفية، أنه لن يتوانى فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية الحاسمة، وتوقيع أقصى العقوبات على من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، موجها بإجراء متابعة دورية بكل المصاعد فى المبانى الحكومية بدائرة المحافظة.

يُذكر أنه فى إطار حرص السكرتير العام لمحافظة المنوفية، على الحفاظ على المنشآت الإدارية والحكومية والبنية الأساسية وتأمينها ضد المخاطر، سبق أن أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة بالقرار 57 لسنة 2018، إثر حادث سقوط مصعد مستشفى بنها الجامعى، ورأس اللجنة مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، بعضوية اثنين من المهندسين المختصين بإدارة المصاعد من مديرية الإسكان، وعضوية باحث قانونى بالإدارة العامة للشؤون القانونية ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالمحافظة، لتتولى اللجنة المرور على كل المبانى والمنشآت الحكومية بدائرة المحافظة، للتأكد من كفاءة المصاعد وصلاحيتها وجاهزيتها ومراجعة أعمال الصيانة الخاصة بها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.


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