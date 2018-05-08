سكرتير عام المنوفية: إفطار 900 صائم يومياً وتوزيع 2000 كرتونة رمضانية

المنوفية _ محمد فتجى

استقبل الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية،بمكتبه غاده جبريل مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة الغربية، واحد المسئولين بمؤسسة مصر الخير ممثلين عن المؤسسة.

وأعلن الدكتور أيمن مختار عن إفطار 900 صائم يومياً وتوزيع 2000كرتونة رمضانية لغير القادرين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بإجمالي تكلفة مليون و300 ألف جنية إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك ، يأتي هذا في إطار إطلاق مؤسسة مصر الخير حملة إفطار 10 مليون صائم علي مستوى الجمهورية.

وأشار السكرتير العام إلي أنه سيتم توزيع 2000 كرتونة رمضانية بالتنسيق بين التضامن الإجتماعي ويتم التوزيع بحضور مندوب من المحافظة ومؤسسة مصر الخير وكذا مناديب الجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة لضمان وصولها للمستحقين.

كما أضاف السكرتير العام إلي أنه سيتم عمل خيمة رمضانية بحي غرب شبين الكوم لتقديم 600 وجبه إفطار ساخنة يومياً لغير القادرين ، وكذا تقديم 300 وجبة إفطار للمسافرين بمركزي شبين الكوم وتلا .

وأكد السكرتير العام علي أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تنمية الإنسان والمجتمع من خلال العديد من المشاريع التنموية مما يحقق توازناً مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص معرباً عن أهمية حملة "إفطار 10 مليون صائم" في مساعدة العديد من العائلات والأسر الفقيرة بالمحافظة.





