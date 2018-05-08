سعد الحريرى: أطالب الأمن بمعالجة الفلتان فى بيروت قبل خروج الأمور عن السيطرة

بيروت أ ش أ

أجرى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، مساء الأثنين، اتصالين هاتفيين بقائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلى اللواء عماد عثمان.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء الحريرى، فى بيان مساء ، أن الحريرى طلب من قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلى معالجة الفلتان فى بيروت واتخاذ التدابير اللازمة بأقصى سرعة ممكنة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

من جانبه ، أشار تيار المستقبل اللبنانى الى أن فلول من الخارجين على القانون حاولت طوال اليومين الماضيين نشر حالة من الفلتان والفوضى فى أحياء بيروت والقيام بعمليات تخريب والإعتداء على النصب التذكارى لرفيق الحريرى فى مكان استشهاده واقتحام منطقة (عائشة بكار) بمئات الدراجات النارية واطلاق هتافات مذهبية واستفزازية تعيد العاصمة إلى مناخات التحريض والعبث بالسلم الأهلي.

وقال تيار المستقبل ، فى بيان اليوم ، إن تيار المستقبل وأبناء بيروت يعبرون عن سخطهم تجاه هذه الممارسات الشاذة والمشبوهة و يحملون المسؤولية الكاملة للقيادات السياسية والحزبية المعنية بضبط فلتان عناصرها وردعها عن مواصلة المسيرات المذهبية وما يترتب عليها من ردات فعل.

وأهاب التيار بجميع الشبان والأنصار التزام ضبط النفس والامتناع عن تنظيم أية مسيرات مضادة والتعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلى لضبط الوضع.

من جانبه ، استنكر رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى الممارسات المسيئة التى قامت بها بعض مواكب السيارة التى جابت شوارع العاصمة بيروت وطالت رموزا ومقرات ومقامات "تحترم ونجل".

وقال برى ـ فى بيان صدر عنه مساء اليوم ـ " إن كرامة العاصمة بيروت وكرامة أبنائها وعائلاتها الكريمة وقياداتها هى من كرامتنا ، وأى مساس بها مساس بكرامتنا وكرامة كل اللبنانيين".