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زراعة جامعة سوهاج تفتتح مزرعة التسمين وتختتم موسم الحصاد "صور"

الثلاثاء، 08 مايو 2018 04:03 م
زراعة جامعة سوهاج تفتتح مزرعة التسمين وتختتم موسم الحصاد "صور" رئيس جامعة سوهاج خلال الافتتاح
سوهاج محمود مقبول
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افتتح الدكتور أحمد  عزيز رئيس جامعة سوهاج، المرحلة الثانية من مزرعة الإنتاج الحيوانى مزرعة تسمين العجول الجديدة، بمزرعة كلية الزراعة بجامعة سوهاج الجديدة.

وقال رئيس الجامعة فى بيان لها أن المزرعة تم أقامتها علي مساحة 800 متر تتسع لعدد 70 إلي 80 رأس ماشية بحسب احجامها، مشيراً إلى أن الجامعة أحد أهم أدوارها هي خدمة المجتمع وتوفير لحوم جيدة بأسعار مناسبة.

وأضاف الدكتور أحمد سلام عميد الكلية أن المزرعة تم تجهيزها بأحدث تقنية في فترة وجيزة بدعم كامل من إدارة الجامعة وأن تجهيزات المزرعة قد كلفت حوالي 750 ألف جنيه.

وذكر عميد الكلية ان المزرعة تم إنشائها وتجهيزها علي مرحلتين جاءت المرحلة الأولي بعمل مزرعة الألبان وتحتوي علي حوالي ٨٠ رأس ماشية من أبقار وجاموس حلاب.

وأوضح الدكتور  جمال سلومة رئيس قسم الإنتاج الحيواني  أن المرحلة الثانية التي تم افتتاحها اليوم بها مجزر متكامل، حيث تم شراء ٣٥ رأس من عجول التسمين هذا بالإضافة إلى أنه سيتم الذبح أسبوعيا لتوفير اللحوم بمنافذ البيع الخاصة بكلية الزراعة في الجامعة .

ومن الجدير بالذكر أن تم البدء في عملية  الذبح اليوم علي أن يكون الذبح الثلاثاء من كل أسبوع وتوفير اللحوم طوال شهر رمضان المبارك وحتي عيد الاضحي .

وعلي هامش الأفتتاح شهد رئيس الجامعة ختام موسم حصاد القمح والدراس، واجولة القمح "سدس ١٢" قبل توريدها للمطاحن والتي تزن ٢١٠ اردب  بحوالي ١٣٠ الف جنيه.

هذا بجانب مشاهدة جني محصول البصل من نوع بصل جيزة ٦ محصن، منتج بطريقة عضوية صالحة للتصدير وخالي من مشبعات الاسمدة والمبيدات ومتاح بيعه بمنافذ الجامعة.

حضر الجولة الدكتور محمد عبد الحفيظ عميد الكلية السابق، الدكتور خالد الشيخ عميد الكلية الأسبق والدكتور جلال الشربيني العميد الاسبق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين.

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