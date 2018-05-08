رفع 60 طن قمامة فى حملة مكبرة بالوحدة المحلية بجريس فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شن مجلس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية،برئاسة المهندس عبدالحكيم الزفزافى حملة مكبرة للنظافة والتجميل بالوحدة المحلية بطهواى.

شارك في الحملة أحمد جمال نائب رئيس المدينة لشئون القرى،وعبدالعزيز السعدنى،وسالم الجندي مساعدي رئيس المدينة،وسماح رجب رئيس الوحدة المحلية بطهواى.

وأسفرت الحملة عن رفع حوالى 30 طن قمامة،وتم رفع نواتج تطهير وهدم حوالي 30 طن،وتم تسوية الطرق بالجليدر حيث تم تسوية حوالي 15 كم طولي،كما تم اصلاح وصيانة حوالى 40 كشاف إنارة بدائرة الوحدة.

وأكد الزفزافى،فى بيان له على إستمرار حملات النظافة والتجميل بالوحدات المحلية التابعة لأشمون لتقديم خدمات ترضى المواطنين وتليق بهم.