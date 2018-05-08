رئيس وزراء إقليم كردستان يزور روسيا الأربعاء لإجراء محادثات رفيعة المستوى

رئيس وزراء إقليم كردستان يزور روسيا الأربعاء لإجراء محادثات رفيعة المستوىالثلاثاء، 08 مايو 2018 04:56 م
رئيس وزراء كردستان
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قال مسئول بحكومة إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء، إن رئيس وزراء الإقليم شبه المستقل نيجيرفان برزانى سيجرى محادثات رفيعة المستوى فى موسكو غدا مع مسئولين روس.
وأضاف المسئول أن بزرانى سيزور موسكو بدعوة من إيجور سيتشين رئيس شركة روسنفت.
وروسنفت مستثمر كبير فى كردستان وتسيطر على خطوط أنابيب النفط الخاصة بالإقليم.
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