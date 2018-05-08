video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 05:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق: الانتخابات اللبنانية الأخيرة أنتجت برلمانا متنوعا

الثلاثاء، 08 مايو 2018 05:09 م
رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق: الانتخابات اللبنانية الأخيرة أنتجت برلمانا متنوعا تمام سلام رئيس وزراء لبنان الأسبق
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق تمام سلام، إن كلمة اللبنانيين فى صناديق الاقتراع أنتجت برلمانا متنوعا، معربا عن أمله أن ينعكس هذا التنوع على حيوية عمل المجلس النيابى الجديد الذى تنتظره مهمات كبيرة على مستوى التشريع والرقابة.

وأشار سلام - فى بيان له اليوم الثلاثاء - إلى أن لبنان يحتاج الكثير، وأن اللبنانيين يعلقون الكثير من الآمال على مجلسهم المقبل وعلى الحكومة التى ستفرزها الخريطة السياسية الجديدة.. مشددا على ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة ورشة عمل وطنية يشارك فيها الجميع، لمعالجة الملفات الحيوية كافة، بدءا من الملفات الخدماتية فى جميع المناطق.

وقال : إن تحقيق الإنجازات التى ينتظرها أهل بيروت بوجه خاص واللبنانيون بصفة عامة من حكومتهم المقبلة لا يتم إلا فى مناخ سياسى هادئ ملائم للعمل المثمر ينأى بلبنان عن النزاعات الجارية فى المنطقة ويعزز موقعه فى محيطه وعلاقاته المميزة مع أشقائه العرب.

ورأى رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق أن "المكان الأنسب للخلاف السياسى فى لبنان هو تحت قبة البرلمان وليس فى الشارع، وأن أعمال الشغب التى شهدتها شوارع العاصمة عقب ظهور نتائج الانتخابات لا تساعد فى خلق المناخ الذى نصبو إليه ، وتشكل إساءة لمفتعليها وللقوى السياسية التى يحملون راياتها وإهانة لبيروت وأهلها الآمنين الذين لن نقبل بترويعهم وانتهاك أحيائهم والاعتداء على ممتلكاتهم بالطريقة التى رأيناها".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس تمام سلام من بين النواب الفائزين على لائحة "المستقبل لبيروت" المدعومة من تيار المستقبل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا: الانتخابات التشريعية فى لبنان مرحلة مهمة فى الحياة السياسية

تقرير: ركود تام يصيب السوق العقارى فى لبنان .. والأسعار تهبط 20%

لبنان

اخبار لبنان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

انتخابات لبنان




لا تفوتك
رئيس الوزراء: 5.5 مليار يورو حجم مشروعات إقليمية بالاتحاد من أجل المتوسط - صور

رئيس الوزراء: 5.5 مليار يورو حجم مشروعات إقليمية بالاتحاد من أجل المتوسط - صور

الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

معلمون يكتشفون خطأ فى درس عن حريق القاهرة بـ"تاريخ الثانوية".. ويؤكدون: عناصر "الإخوان" بالمدارس تستغل السياق الملتبس لتشويه الشرطة.. ومؤرخ: خطأ كبير يجب تصويبه.. و"التعليم" ترد: الفقرة لا تحمل اتهامات لأحد

معلمون يكتشفون خطأ فى درس عن حريق القاهرة بـ"تاريخ الثانوية".. ويؤكدون: عناصر "الإخوان" بالمدارس تستغل السياق الملتبس لتشويه الشرطة.. ومؤرخ: خطأ كبير يجب تصويبه.. و"التعليم" ترد: الفقرة لا تحمل اتهامات لأحد

إشارات إيجابية على التعافى من الجراحة.. مدرب مانشستر يونايتد الأسطورى يبدأ التحدث بعد نزيف المخ.. كاريك: نصلى جميعا من أجله والعالم تضامن معه.. وذا صن تؤكد: عودة فيرجسون ستكون بطيئة

إشارات إيجابية على التعافى من الجراحة.. مدرب مانشستر يونايتد الأسطورى يبدأ التحدث بعد نزيف المخ.. كاريك: نصلى جميعا من أجله والعالم تضامن معه.. وذا صن تؤكد: عودة فيرجسون ستكون بطيئة

صور.. ريهانا بالزى"الباباوى".. ولوبيز وكاردشيان يرفعن "الصليب" فى Met Galla

صور.. ريهانا بالزى"الباباوى".. ولوبيز وكاردشيان يرفعن "الصليب" فى Met Galla

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة