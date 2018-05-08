خبراء التربية بجامعة المنوفية يشاركون في ورشة عمل بمركز اليونسكو لتعليم الكبار

خبراء التربية بجامعة المنوفية يشاركون في ورشة عمل بمركز اليونسكو لتعليم الكبارالثلاثاء، 08 مايو 2018 01:28 م
الدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة
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افتتح الدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ورشة العمل الإقليمية التى يعقدها مركز اليونيسكو الإقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان حول بناء مؤسسات المجتمع المدني في إطار ماسية التعليم غير النظامى فى محو الأمية وتعليم الكبار فى المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتور محمود رأفت ممثلاً للجنة الوطنية لليونسكو والدكتور سعيد مرسي مدير المركز الإقليمي لليونسكو والدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية والدكتور مجدى يونس أستاذ أصول التربية والدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار بجامعة المنوفية.
وأكد قرمان فى كلمته على الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني كأحد أهم عناصر الدولة الأساسية والدور الذى تتبناه جامعة المنوفية فى تقديم برامج تعليم غير نظامى لمجتمع محافظة المنوفية وأهمية ذلك فى إعداد مواطن صالح قادر على مواجهة الغزو الثقافي والتبادل القيمى داخل المجتمع.
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