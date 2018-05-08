جامعة طنطا تشارك بمعرض تعليمى فى دولة نيجيريا

الغربية- أحمد زيادة

زارت الدكتورة هويدا إسماعيل الأستاذ بكلية الطب والمنسق العام للطلاب الوافدين، المعرض التعليمى لجامعة طنطا المقام بمدينة "كانو" النيجيرية، والتى أبدت استعدادها للتعاون مع جامعة طنطا لإيفاد الطلاب النيجيريين للدراسة بالجامعة.

وقالت إن مشاركة جامعة طنطا فى المعرض التعليمى تهدف إلى استقطاب طلاب وافدين من دول أفريقيا وخاصة طلاب نيجيريا للدراسة بمختلف كليات جامعة طنطا والتى يبلغ عددها 13 كلية ومعهد.

كان الملحق الثقافى المصرى بنيجيريا افتتح جناح جامعة طنطا التعليمى المقام بمدينة كانو ضمن فعاليات المعرض التعليمى الأول للجامعات المصرية والذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم ويشارك فيه عدد من الجامعات المصرية فى مقدمتها جامعة طنطا والسادات وبنها وأسوان وجامعة بدر والجامعة الحديثة للتكنولوجيا، وشهد المعرض إقبالا كثيفا من مديرى وطلاب المدارس الثانوية ووكلاء الطلاب.

وقد أبدى رئيس جامعة بايرو كانو النيجيرية استعداده التام لتجديد اتفاقية التعاون العلمى المبرمة سابقا مع جامعة طنطا، كما أبدى رئيس جامعة كانو للعلوم والتكنولوجيا استعداده لعقد اتفاقية تعاون علمى مشترك مع جامعة طنطا فى النواحى العلمية والبحثية، فضلا عن الاستعانة بأساتذة جامعة طنطا فى التدريس بمختلف التخصصات.