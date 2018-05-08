video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة سوهاج تبدأ اليوم المرحلة الثانية لمزرعتها الحيوانية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 12:00 ص
جامعة سوهاج تبدأ اليوم المرحلة الثانية لمزرعتها الحيوانية رئيس الجامعة
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

يشهد صباح اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج بدء المرحلة الثانية من مزرعة الإنتاج الحيوانى "مزرعة تسمين العجول الجديدة" وذلك بمزرعة كلية الزراعة بالجامعة الجديدة.

من جانبه أشاد الدكتور أحمد سلام عميد الكلية بالقائمين على العمل فى سرعة إنهاء إقامة المزرعة وشراء الأبقار فى فترة قليلة.

وقال الدكتور جمال سلومة رئيس قسم الإنتاج الحيوانى بالكلية إنه تم تجهيز 17 عجلا بقريا للذبح بأوزان تتراوح بين 400 إلى 500 كيلوجرام، وسوف يتم تنفيذ برنامج ذبح أسبوعى خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمجتمع الجامعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اختيار أفضل مدينة وقرية في الحفاظ علي البيئة بجامعة سوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

جامعة سوهاج

اخبار جامعة سوهاج

كلية الزراعة

الانتاج الحيوانى




لا تفوتك
مستشار وزير التعليم: بدء الدراسة فى 40 مدرسة يابانية فى سبتمبر القادم

مستشار وزير التعليم: بدء الدراسة فى 40 مدرسة يابانية فى سبتمبر القادم

مصادر أمنية: التحريات رصدت 8 مشتبه فى تورطهم بـ"مذبحة الرحاب"

مصادر أمنية: التحريات رصدت 8 مشتبه فى تورطهم بـ"مذبحة الرحاب"

صور.. "تان تان" يفوز دائما.. البلجيكى "هرجيه" يبتكر الشخصية عام 1929 ويقدم 24 جزءا.. الرسومات تحقق ملايين الدولارات.. المزادات العالمية تتنافس لعرضها.. والسينما تواصل اقتباسها

صور.. "تان تان" يفوز دائما.. البلجيكى "هرجيه" يبتكر الشخصية عام 1929 ويقدم 24 جزءا.. الرسومات تحقق ملايين الدولارات.. المزادات العالمية تتنافس لعرضها.. والسينما تواصل اقتباسها

صور.. شائعات اختفاء الفتيات بأسوان.. كاميرات مراقبة تكشف سفر "خلود" للإسكندرية بإرادتها.. طالبة بالثانوية تركت منزلها وذهبت لشاب تعرفت عليه عبر "فيس بوك".. وميرنا تعود إلى بيتها بعد أيام من الهروب

صور.. شائعات اختفاء الفتيات بأسوان.. كاميرات مراقبة تكشف سفر "خلود" للإسكندرية بإرادتها.. طالبة بالثانوية تركت منزلها وذهبت لشاب تعرفت عليه عبر "فيس بوك".. وميرنا تعود إلى بيتها بعد أيام من الهروب

الخطيب يهنئ "يد الأهلى" بعد الفوز ببطولة الدورى على حساب الزمالك

الخطيب يهنئ "يد الأهلى" بعد الفوز ببطولة الدورى على حساب الزمالك

خبراء ناسا: صواريخ "سبيس إكس" خطيرة وتهدد السلامة

خبراء ناسا: صواريخ "سبيس إكس" خطيرة وتهدد السلامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة