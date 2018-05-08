جامعة سوهاج تبدأ اليوم المرحلة الثانية لمزرعتها الحيوانية

سوهاج محمود مقبول

يشهد صباح اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج بدء المرحلة الثانية من مزرعة الإنتاج الحيوانى "مزرعة تسمين العجول الجديدة" وذلك بمزرعة كلية الزراعة بالجامعة الجديدة.

من جانبه أشاد الدكتور أحمد سلام عميد الكلية بالقائمين على العمل فى سرعة إنهاء إقامة المزرعة وشراء الأبقار فى فترة قليلة.

وقال الدكتور جمال سلومة رئيس قسم الإنتاج الحيوانى بالكلية إنه تم تجهيز 17 عجلا بقريا للذبح بأوزان تتراوح بين 400 إلى 500 كيلوجرام، وسوف يتم تنفيذ برنامج ذبح أسبوعى خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمجتمع الجامعة.