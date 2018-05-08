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الثلاثاء، 08 مايو 2018 05:00 م
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توريد 232 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

الثلاثاء، 08 مايو 2018 03:25 م
توريد 232 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة شونه قمح-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة،اجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 232 الف طن حتي اليوم الثلاثاء   من اجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا العام والتى تقدر بـ 360 ألف و487 فدان بنطاق المحافظ.

ووجهت محافظ البحيرة بمتابعة اعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين وشددت على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.

 


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