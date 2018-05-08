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تموين الدقهلية: توريد 170 ألف طن قمح حتى الآن

الثلاثاء، 08 مايو 2018 08:00 م
تموين الدقهلية: توريد 170 ألف طن قمح حتى الآن قمح
الدقهلية شريف الديب
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أعلن  إبراهيم أبو الفتوح وكيل الوزارة التموين بالدقهلية ، استمرار عمليات توريد وحصاد القمح بالدقهلية بانتظام، اليوم الثلاثاء، وقال إن الكميات التى تم توريدها وصلت إلى 170827 طنا، فيما استمرت عملية التوريد دون أى إعاقات فى مختلف المواقع.

فيما أشار المهندس محمد السيد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إلى أنه يتوقع أن يصل التوريد هذا العام إلى 300 ألف طن، وهناك تعليمات مشددة ، من قبل الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية ، بمتابعة منع نقل الأقماح داخل أو خارج المحافظة، خاصة الأقماح المستوردة حتى لا يتم خلطها بالأقماح المصرية، والتأكد من الأوزان وصلاحية "أجولة الخيش" المستخدمة في نقل وتوريد القمح الى الصوامع والهناجر والشون، ومعاينة جميع الشون والهناجر، والتأكد من وجودها فارغة تماما ونظيفة ومستعدة لاستقبال الاقماح والحفاظ عليه".

وأوضح، أن هناك 3 مواقع تابعة للشركة المصرية للصوامع، تشمل مراكز بنى عبيد، ميت غمر، شربين، بسعة 135 ألف طن، والمواقع المعدة من قبل شركة مطاحن شرق الدلتا 92.400 ألف طن، ومواقع البنك الزراعي 25 موقع بطاقة استيعابية 38.40 الف طن، بالإضافة إلى مواقع إضافية لاستيعاب 27 ألف طن.

 


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