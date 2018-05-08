"تموين الإسماعيلية" تضبط 4820 صاروخا وألعاب نارية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية، من ضبط 4820 صاروخا ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام بحوزة صاحب مكتبة فى أبوسلطان بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام العميد ولاء رضوان، رئيس مباحث التموين، وهريدى محمد هريدى مفتش الرقابة التجارية بمباحث التموين، والقوة المرافقة لهما بضبط " هشام. س.ح" 45 عاما صاحب مكتبة مقيم أبوسلطان دائرة مركز فايد وبحوزته 4820 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام قبل طرحها فى الأسواق بمناسبة رمضان.