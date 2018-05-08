video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 10:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين الأقصر: إقامة 8 معارض أهلاً رمضان فى المدن إستعداداً لشهر رمضان

الثلاثاء، 08 مايو 2018 10:10 ص
تموين الأقصر: إقامة 8 معارض أهلاً رمضان فى المدن إستعداداً لشهر رمضان معرض أهلاً رمضان - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم اختيار أماكن لإقامة معارض "أهلاً رمضان" فى كافة مدن ومراكز محافظة الأقصر، وذلك على أن يتم افتتاحها يوم 10 مايو الجارى وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأشار وكيل وزارة التموين، فى بيان له،إلى أنه فى مدينة الأقصر تم اختيار موقع فى مواجهة محطة السكك الحديدية، وفى مركز القرنة سيتم إقامة المعرض أمام الشركة المصرية، وفى مركز طيبة تم اختيار الموقع بجوار مبنى التأمينات الإجتماعية، وفى مركز أرمنت سيكون بجوار مستشفى أرمنت المركزى، وفى مركز الزينية سيقام المعرض فى مركز شباب الزينية، وفى مركز البياضية سيقام المعرض بجوار مسجد الذهبى، وفى مركز إسنا سيكون فى ميدان السيدة زينب وسط المدينة، وفى مركز الطود تم اختيار الموقع بالوحدة المحلية للطود.

وأوضح تامر صلاح، أن الهدف من إقامة معارض "أهلاً رمضان" هو توفير كل السلع الغذائية التى تحتاجها الأسر المصرية من لحوم ودواجن وأسماك وغيره، بتخفيضات تتراوح ما بين 15 و20% عن مثيلاتها بالأسواق بهدف السيطرة على الأسعار، وتابع، أنه تم التنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى بمحافظة الأقصر، لعمل عروض على السلع الغذائية داخل محلاتهم بأسعار مخفضة، بما لا يقل عن 20%،وتم التنسيق مع فروع الشركة المصرية 2000 لتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك "سكر – أرز – شاى- زيوت- دقيق فاخر- مسلى صناعى" بالإضافة إلى الأرصدة الموجودة حالياً بالفروع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأقصر تستعد لرمضان.. والمحافظ: توفير كل المستلزمات لإقامة الشعائر

الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة التموين

اخبار مصر

معارض تموينية بالاقصر

اخبار المحافظات

شهر رمضان المبارك




لا تفوتك
صندوق النقد: اقتصاد مصر ينموا أسرع من 5% والمصريون سيرون الفارق قريبا (فيديو)

صندوق النقد: اقتصاد مصر ينموا أسرع من 5% والمصريون سيرون الفارق قريبا (فيديو)

التعليم: انطلاق امتحانات الدبلومات 19 مايو.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين

التعليم: انطلاق امتحانات الدبلومات 19 مايو.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين

صور.. حسم مصير الاتفاق النووى مع إيران اليوم.. طهران تحبس أنفاسها وتهدد الإدارة الأمريكية بالندم حال الانسحاب.. والخارجية تؤكد: ردنا سيكون مؤلما.. وإجماع أوروبى على رفض نسف الصفقة

صور.. حسم مصير الاتفاق النووى مع إيران اليوم.. طهران تحبس أنفاسها وتهدد الإدارة الأمريكية بالندم حال الانسحاب.. والخارجية تؤكد: ردنا سيكون مؤلما.. وإجماع أوروبى على رفض نسف الصفقة

هل هناك من يقرأ رسائلك ويتتبع خطواتك؟.. فيس بوك تطرد موظفا استغل صلاحياته فى التجسس على النساء وتتبعهم على الإنترنت.. العاملون بشركة أوبر يستهدفون المشاهير.. وفيديو يكشف قدرة موظفى تويتر على قراءة رسائلك الخاصة

هل هناك من يقرأ رسائلك ويتتبع خطواتك؟.. فيس بوك تطرد موظفا استغل صلاحياته فى التجسس على النساء وتتبعهم على الإنترنت.. العاملون بشركة أوبر يستهدفون المشاهير.. وفيديو يكشف قدرة موظفى تويتر على قراءة رسائلك الخاصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة