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"تعليم الأقصر" تحصل على 6 مراكز متقدمة فى مسابقة الإذاعة المدرسية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 10:17 ص
"تعليم الأقصر" تحصل على 6 مراكز متقدمة فى مسابقة الإذاعة المدرسية طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن حصول مديرية التربية والتعليم بالاقصر على 6 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقة المناظرات والإذاعة المدرسية لجميع المراحل، وهنأ الطلاب المشاركين فى المسابقات ، مشيراً إلى أنه سيتم تكريم جميع المتميزين على مستوى المديرية والذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر فى بيان له أن المديرية حصلت على مركز أول على  مستوى الجمهورية فى الاذاعه لمدرسة الدير المشتركه بإسنا، كما ذهب المركز الأول على مستوى الجمهورية لمدرسة الإعدادية البنات الجديدة فى المناظره للمرحلة الإعدادية.

كما حصلت مدرسة أرمنت الثانوية بنات على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى المناظرة للمرحلة الثانوية، كما حصلت مدرسه الإعدادية بنات على المركز الثانى فى الإذاعة المدرسية، وحققت مدرسه الدير الابتدائيه المركز الثالث فى المناظره للمرحلة الابتدائية، وأخيراً حصلت مدرسة أم المومنين الثانوية بنات بالأقصر على المركز الرابع فى الإذاعة المدرسية.

 


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