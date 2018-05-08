تعرف على السيدات الفائزات فى الانتخابات البرلمانية اللبنانية

كتب: محمد الأحمدى – وكالات الأنباء

أتت الانتخابات البرلمانية اللبنانية بوجوه نسائية جديدة إلى البرلمان وإن كان عدد الفائزات بلغ 6 فقط فى زيادة مقعدين عن مجلس العام 2009، فللمرة الأولى فى لبنان، تنافست 86 امرأة من أصل 597 مرشحاً للانتخابات التى جرت فى 6 مايو بعملية اقتراع هى الأولى منذ نحو عقد من الزمن.

وشكلت النساء 50,8 % من إجمالى الناخبين المسجلين، فى هذا الإطار رصدت وكالة فرانس برس أبرز المعلومات عن الـ 6 سيدات الفائزات بالانتخابات البرلمانية.

الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان

تعتبر بولا يعقوبيان إعلامية مخضرمة فى الـ42 من العمر، عملت خلال الفترة الماضية كمقدمة لبرنامج حوار سياسى فى تلفزيون المستقبل التابع لتيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريرى.

واستقالت من وظيفتها مؤخراً لتعلن ترشحها للانتخابات النيابية ضمن تحالف "كلنا وطنى" الذى يجمع 66 مرشحاً عن المجتمع المدنى.

وتقدم يعقوبيان نفسها كمستقلة، وقالت لوكالة فرانس برس، خلال حملتها الانتخابية "هذا هو التغيير الحقيقى، هذه هى المعارضة الحقيقية".



الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان

السياسية اللبنانية رولا طبش

تدخل رولا طبش إلى البرلمان أيضاً للمرة الأولى، وهى التى ترشحت فى بيروت على لائحة الحريرى، الذى تعرض لخسارة كبيرة فى الانتخابات الحالية.

وتعهدت طبش بمناصرة حقوق المرأة فى البرلمان، من ضمنها حق حصول الطفل على جنسية امه اللبنانية.

وطبش ويعقوبيان الفائزتان الوحيدتان عن بيروت بين النساء الست.



السياسية اللبنانية رولا طبش

شقيقة رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريرى

تعتبر بهية الحريرى شقيقة رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريرى والذى جرى اغتياله فى 14 فبراير العام 2005، وعمة رئيس الحكومة الحالى سعد الحريرى.

حافظت بهية الحريرى على مقعدها فى البرلمان للمرة الرابعة عن مدينة صيدا فى جنوب لبنان، وقد شغلت فى وقت سابق منصب وزيرة تربية كما منحها الرئيس الفرنسى جاك شيراك فى العام 2003 وسام الشرف.

وتُعد الحريرى من بين الدائرة الصغيرة المقربة من ابن شقيقها سعد الحريري، ويترأس ابنها أحمد تيار المستقبل بزعامة الحريري، فيما يشغل ابنها الثانى نادر منصب مدير مكتبه.

ومنذ اغتيال شقيقها فى العام 2005، ارتدت الحريرى الحجاب ولم تعد ترتدى سوى ثياباً سوداء.



شقيقة رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريرى

السياسية ستريدا جعجع زوجة سمير جعجع

حافظت جعجع على مقعدها فى البرلمان الذى دخلته المرة الأولى فى العام 2005، وهى متزوجة من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذى أمضى 11 عاماً فى السجن خلال فترة الوصاية السورية فى لبنان وبعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، حتى اطلاق سراحه فى العام 2005.

وينظر إلى جعجع (51 عاماً) على أنها متشددة فى مواقفها، كما يتهمها البعض بالعداء للاسلام.



السياسية ستريدا جعجع زوجة سمير جعجع

وزير شئون التنمية الإدارية فى لبنان عناية عز الدين

تشغل عناية عز الدين منصب وزيرة دولة لشئون التنمية الإدارية فى الحكومة الحالية، ولكنها المرة الأولى التى تدخل فيها إلى البرلمان، كما ستكون النائبة الأولى المتحدرة من منطقة صور فى جنوب البلاد.

زتنتمى عز الدين (57 عاماً)، المختصة فى الطب المخبري، إلى حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهى المرأة الأولى التى يرشحها هذا الحزب عنه للانتخابات التشريعية.



وزير شئون التنمية الإدارية فى لبنان عناية عز الدين

"ديما جمالى" أستاذة بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية

تعتبر ديما جمالى، أستاذة فى كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية فى بيروت، البرلمان للمرة الأولى كمرشحة عن تيار المستقبل فى مدينة طرابلس فى شمال لبنان.

وقالت جمالى فى شريط فيديو خلال حملتها الانتخابية "لدينا فرصة تاريخية لانتخاب وجوه جديدة إلى طرابلس".