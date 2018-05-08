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اليوم.. انطلاق مؤتمر "الاتحاد من أجل المتوسط" للنقل البحرى واللوجستيات

الثلاثاء، 08 مايو 2018 07:32 ص
اليوم.. انطلاق مؤتمر "الاتحاد من أجل المتوسط" للنقل البحرى واللوجستيات قناة السويس - صورة أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر "الاتحاد من أجل المتوسط"، بمدينة الإسماعيلية، والذى تنظمه الأمانة العامة للاتحاد والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة ممثلى حكومات ورؤساء الموانئ الأورومتوسطية والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الأوروبية والدولية.

 

وأعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مدينة الإسماعيلية تستضيف مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط الذى يقام خلال يومى 8-9 من مايو الجارى، تحت عنوان "النقل البحرى والخدمات اللوجستية"، والمعنى بربط دول حوض البحر المتوسط وموانئها لتقديم منظومة للنقل البحرى أكثر كفاءة، وكذلك عرض كل ما هو جديد فى هذه المنظومة وسبل تعاون دول المتوسط فى هذا القطاع.

 

ومن جانبه قال السفير إيهاب فهمى، الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط، أن جلسات المؤتمر تستعرض قصص نجاح موانئ وقطاعات النقل البحرى لدول البحر المتوسط وتعزيز التواصل والحلول متعددة الوسائط فى المنطقة الأورومتوسطية، كما يعرض رؤساء موانئ المتوسط الجديد فى الخدمات اللوجستية للموانئ وكيفية تفعيل التعاون المشترك بين هذه الموانئ.


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