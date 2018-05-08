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اليمن ينتظر ساعة الصفر لانطلاق عملية تحرير "الحديدة"

الثلاثاء، 08 مايو 2018 10:53 م
اليمن ينتظر ساعة الصفر لانطلاق عملية تحرير "الحديدة" الحرب فى اليمن
كتب إبراهيم حسان
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أعلنت المقاومة الوطنية وقوات ألوية العمالقة والمقاومة التهامية، العمل تحت قيادة غرفة عمليات مشتركة بدعم وبإسناد كامل من قوات التحالف العربى، لتحرير الحديدة اليمنية بعد انطلاق ساعة الصفر من القيادة المشتركة.

 

وأعلنت المقاومة الوطنية اليمنية، قطع الإمداد عن المليشيات الحوثية فى الحديدة باليمن.

 

وقالت المقاومة اليمنية، إن ميليشيات الحوثى كانت تنفذ عمليات قطع طرق وزرع ألغام ضد اليمنيين فى الساحل الغربى، لكن ستشكل "عملية البرح" صفعة لميليشيات الحوثى على الأراضى اليمنية.

 

ودعت المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية، أبناء القوات المسلحة للالتحاق بإخوانهم فى المقاومة من أجل معركة الخلاص، كما دعت المغرر الموجودون ضمن صفوف الميليشيا إلى ترك القتال والعودة إلى بيوتهم، حسبما ذكرت فضائية سكاى نيوز عربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

كما دعت أبناء الساحل الغربى إلى الانتفاض فى وجه ميليشيات الحوثي الدخيلة على المجتمع اليمنى، مبينة أن ميناء الحديدة يمثل الشريان الرئيسى لميليشيات الحوثى وتحريره الحديدة سيمنع التهريب، كما أن تحرير الحديدة سيقطع يد إيران من المنطقة وسيؤمن الملاحة الدولية.


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