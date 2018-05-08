video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المستقلون يفاجئون الأحزاب فى أول انتخابات بلدية حرة فى تونس

الثلاثاء، 08 مايو 2018 06:03 م
المستقلون يفاجئون الأحزاب فى أول انتخابات بلدية حرة فى تونس انتخابات تونس
تونس (رويترز)
إضافة تعليق

قال مسئولون اليوم الثلاثاء، إن نتائج أولية أظهرت أن القوائم المستقلة فجرت مفاجأة مذهلة فى أول انتخابات بلدية حرة شهدتها تونس يوم الأحد الماضى متفوقة على أكبر حزبين فى البلاد وهما نداء تونس والنهضة.

وكانت تلك أول انتخابات بلدية تشهدها تونس منذ ثورة 2011 وتمثل خطوة أخرى لترسيخ الانتقال الديمقراطى الصعب الذى تشوبه خيبة أمل من قلة الوظائف والفرص الاقتصادية، كما أن هذه الانتخابات تمثل أيضا فرصة حقيقية لتثبيت حكم محلى فعلى والتوجه للامركزية فى تونس بعد عقود من سيطرة الحكومة المركزية على سلطة القرار وتهميش المناطق الداخلية.

وقال رياض بوحوش عضو الهيئة المستقلة للانتخابات لرويترز "بعد ان أكملنا فرز كل الاصوات تشير النتائج الاولية إلى حصول القوائم المستقلة على 32.2 بالمئة من الاصوات والنهضة على28.6 بالمئة بينما حصل نداء تونس على 20.8 بالمئة".

ومن المتوقع أن تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات بشكل رسمى النتائج النهائية غدا الاربعاء.

ومازال من غير من الواضح معرفة من سيسيطر عمليا على غالبية المقاعد فى 350 مجلسا بلديا لأنه ليس هناك ما يربط بين القوائم المستقلة كما أنها لا تمثل كتلة موحدة لكن تقدم المستقلين يوجه لطمة قوية لحزبى النهضة والنداء اللذين خسرا مئات الآلاف من الأصوات مقارنة بالانتخابات البرلمانية التى جرت فى 2014.

وكان حزب النهضة الاسلامى أعلن فوزه فى الانتخابات البلدية يوم الاحد وقال إنه يتطلع لمواصلة الحكم بالتوافق مع شركائه العلمانيين.

ويأتى تقدم المستقلين مع تزايد الانتقادات والغضب من أداء حزبى النهضة ونداء تونس وهما يمثلان ركيزة الائتلاف الحاكم فى البلاد.

وبينما يشيد حلفاء غربيون بتجربة التوافق بين النداء والنهضة فإن هذا التوافق أغضب بشكل خاص كثيرين من أنصار نداء تونس الذى انشق عنه عدد من قيادات الصف الأول.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا: انتخابات تونس تعمق التعاون بين السلطات المحلية الفرنسية والتونسية

"العربية لحقوق الانسان" تصدر تقريرا أوليا عن الانتخابات البلدية فى تونس

تونس

اخبار تونس

انتخابات تونس

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
رئيس الوزراء: 5.5 مليار يورو حجم مشروعات إقليمية بالاتحاد من أجل المتوسط - صور

رئيس الوزراء: 5.5 مليار يورو حجم مشروعات إقليمية بالاتحاد من أجل المتوسط - صور

الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

معلمون يكتشفون خطأ فى درس عن حريق القاهرة بـ"تاريخ الثانوية".. ويؤكدون: عناصر "الإخوان" بالمدارس تستغل السياق الملتبس لتشويه الشرطة.. ومؤرخ: خطأ كبير يجب تصويبه.. و"التعليم" ترد: الفقرة لا تحمل اتهامات لأحد

معلمون يكتشفون خطأ فى درس عن حريق القاهرة بـ"تاريخ الثانوية".. ويؤكدون: عناصر "الإخوان" بالمدارس تستغل السياق الملتبس لتشويه الشرطة.. ومؤرخ: خطأ كبير يجب تصويبه.. و"التعليم" ترد: الفقرة لا تحمل اتهامات لأحد

إشارات إيجابية على التعافى من الجراحة.. مدرب مانشستر يونايتد الأسطورى يبدأ التحدث بعد نزيف المخ.. كاريك: نصلى جميعا من أجله والعالم تضامن معه.. وذا صن تؤكد: عودة فيرجسون ستكون بطيئة

إشارات إيجابية على التعافى من الجراحة.. مدرب مانشستر يونايتد الأسطورى يبدأ التحدث بعد نزيف المخ.. كاريك: نصلى جميعا من أجله والعالم تضامن معه.. وذا صن تؤكد: عودة فيرجسون ستكون بطيئة

صور.. ريهانا بالزى"الباباوى".. ولوبيز وكاردشيان يرفعن "الصليب" فى Met Galla

صور.. ريهانا بالزى"الباباوى".. ولوبيز وكاردشيان يرفعن "الصليب" فى Met Galla

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة