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الثلاثاء، 08 مايو 2018 07:54 م
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القبض على عاطل بحوزته " فرد خرطوش" فى مدينة القصاصين بالإسماعيلية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 07:42 م
القبض على عاطل بحوزته " فرد خرطوش" فى مدينة القصاصين بالإسماعيلية فرد خرطوش - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القصاصين، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" بقصد الدفاع.

كان  اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث المحافظة، يفيد تمكن  الرائد محمد جميل رئيس مباحث مركز القصاصين ومعاونيه من القبضعلى المتهم "طلال.س.ص" 26 عاما عاطل، ومقيم الدواويس دائرة مركز القصاصين  بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش".

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


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