القائم بأعمال السفير الليبى فى روسيا يشارك بحفل تنصيب الرئيس بوتين

كتب أحمد جمعة

شارك القائم بالأعمال السفير الليبى فى روسيا، مصطفى أبو سعيدة، فى حفل تنصيب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لولاية رئاسية رابعة، بناء على الدعوة التى وجهت له من الديوان الرئاسى مع بعض السفراء العرب المعتمدين لدى موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الليبية، إنه قد جرت مراسم تنصيب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لفترة رئاسية جديدة، أمس الاثنين، بعد فوزه فى الانتخابات الروسية بشهر مارس من هذا العام، وقد فاز بنسبه 76% من الأصوات.

ووصل الرئيس الروسى إلى قصر الكرملين الكبير وصعد إلى المنصة حيث أدى القسم الدستورى أمام رئيس المحكمة الدستورية فى روسيا.

وتم تحديث قائمة الضيوف وحضر مراسم التنصيب أعضاء مجلس الوزراء ومجلس الدوما ورؤساء الإدارة الرئاسية وقضاء المحكمة الدستورية ورؤساء البعثات الدبلوماسية.