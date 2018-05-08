العبادى: العراق يقود حرب مطاردة "داعش" خارج حدوده

العبادى: العراق يقود حرب مطاردة "داعش" خارج حدودهالثلاثاء، 08 مايو 2018 03:57 م
رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تقود حرب مطاردة تنظيم "داعش" الإرهابى خارج حدودها وباعتراف العالم، لافتا إلى أن بغداد لن تسمح بعودة التنظيم الإرهابى مرة أخرى.
وقال العبادى - فى بيان أوردته أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن النصر تحقق سريعا على داعش، وأصبح العراق يلاحق التنظيم خارج أرضه.. كما ولى شبح التقسيم وتمت حماية الثروة الوطنية والقضاء على الطائفية وتوحيد العراق، ولن نسمح بعودة داعش مرة أخرى".
وأشار العبادى إلى أهمية الحفاظ على تضحيات الشهداء، لافتا إلى أن العراق سيدخل مرحلة جديدة وهى مرحلة العمل والبناء والإعمار.
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