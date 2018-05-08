الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: الإمارات أفضل دولة لإقامة الشباب العربى

كتبت – شرويت ماهر

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى كأفضل دولة للإقامة بالنسبة للشباب العربى وفقا لاستطلاع بيرسون مارستيلر.

وكتب حاكم دبى عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اطلعت اليوم على نتائج استطلاع رأى الشباب العربى الذى تعده بيرسون مارستيلر للعام العاشر فى 16 دولة عربية، وللسنة السابعة على التوالى تأتى الإمارات الدولة الأولى بالنسبة للشباب العربى كأفضل بلد للعيش تليها الولايات المتحدة وكندا".

وتابع محمد بن راشد قائلا: "وجاءت الإمارات الدولة الأولى أيضا التى يتمنى الشباب العربى لدولهم أن تتبنى نموذجها، وأنا أقول للشباب العربى: الإمارات كانت وستبقى بلد الجميع، وأقول للحكومات: الشباب العربى يتمنى أوطانا تتسع لأحلامهم فلا تحدوها ولطموحاتهم فلا تقتلوها".



