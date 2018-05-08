السعودية تعلن تأيدها لقرار أمريكا بالانسحاب من اتفاق إيران النووى

السعودية تعلن تأيدها لقرار أمريكا بالانسحاب من اتفاق إيران النووىالثلاثاء، 08 مايو 2018 08:52 م
الملك سلمان عاهل السعودية
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قال التلفزيون الرسمي فى المملكة العربية السعودية، إن الرياض تؤيد قرار ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران.
وأضاف التلفزيون، إن السعودية تؤيد قرار ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران.
كما أيدت البحرين، قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، فى خبر عاجل لـ"العربية" منذ قليل.
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