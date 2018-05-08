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الثلاثاء، 08 مايو 2018 09:25 م
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السعودية تعلن تأيدها لقرار أمريكا بالانسحاب من اتفاق إيران النووى

الثلاثاء، 08 مايو 2018 08:52 م
السعودية تعلن تأيدها لقرار أمريكا بالانسحاب من اتفاق إيران النووى الملك سلمان عاهل السعودية
(رويترز)
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قال التلفزيون الرسمي فى المملكة العربية السعودية، إن الرياض تؤيد قرار ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران.

وأضاف التلفزيون، إن السعودية تؤيد قرار ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران.

كما أيدت البحرين، قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، فى خبر عاجل لـ"العربية" منذ قليل.

 

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