video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 07:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية السعودية: الاعتداءات الحوثية تكشف إرهابهم ولا تؤثر على استقرارنا

الثلاثاء، 08 مايو 2018 07:35 ص
الخارجية السعودية: الاعتداءات الحوثية تكشف إرهابهم ولا تؤثر على استقرارنا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير "إن الاعتداءات الحوثية المدبرة من إيران تكشف إرهابهم ولا تؤثر على استقرارنا".

جاء ذلك فى تغريدة للوزير السعودى على حسابه فى تويتر، أوردتها قناة "العربية ـ الحدث" الفضائية اليوم الثلاثاء، موضحة أنه كتب أسفلها هاشتاج " الإرهاب ـ الإيران ـ الحوثي" .

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن ، الذى تقوده السعودية ، العقيد تركى المالكى ، قد قال فى وقت سابق " إن ميليشيات الحوثى الإيرانية تنتهك "القانون الدولى والإنساني" عبر استغلالها لمؤسسات تعليمية ودبلوماسية ودينية فى الحرب".

وعرض المالكى مقطعا مصورا يظهر عناصر بميليشيا الحوثى تحمل السلاح وتدخل به إلى مسجد ثم تصعد إلى منارته استعدادا للقنص والاستهداف.

وأضاف :"لقد تم تدمير 107 مواقع لتجمع ميليشيات الحوثى فى الداخل اليمني"، فيما تم قتل عناصر إرهابية حوثية فى اليمن قبالة الحدود السعودية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف العربى: استهدفنا اليوم قيادات الصف الأول فى ميليشيات الحوثى

شاهد.. استهداف التحالف العربى لعناصر حوثية قبالة الحدود السعودية

الجيش اليمنى يحرر سد "فضحة" من يد الحوثيين فى مديرية الملاجم

الخارجية السعودية

الحوثيين

ايران

السعودية




لا تفوتك
صندوق النقد: اقتصاد مصر ينموا أسرع من 5% والمصريون سيرون الفارق قريبا (فيديو)

صندوق النقد: اقتصاد مصر ينموا أسرع من 5% والمصريون سيرون الفارق قريبا (فيديو)

التعليم: انطلاق امتحانات الدبلومات 19 مايو.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين

التعليم: انطلاق امتحانات الدبلومات 19 مايو.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين

صور.. حسم مصير الاتفاق النووى مع إيران اليوم.. طهران تحبس أنفاسها وتهدد الإدارة الأمريكية بالندم حال الانسحاب.. والخارجية تؤكد: ردنا سيكون مؤلما.. وإجماع أوروبى على رفض نسف الصفقة

صور.. حسم مصير الاتفاق النووى مع إيران اليوم.. طهران تحبس أنفاسها وتهدد الإدارة الأمريكية بالندم حال الانسحاب.. والخارجية تؤكد: ردنا سيكون مؤلما.. وإجماع أوروبى على رفض نسف الصفقة

هل هناك من يقرأ رسائلك ويتتبع خطواتك؟.. فيس بوك تطرد موظفا استغل صلاحياته فى التجسس على النساء وتتبعهم على الإنترنت.. العاملون بشركة أوبر يستهدفون المشاهير.. وفيديو يكشف قدرة موظفى تويتر على قراءة رسائلك الخاصة

هل هناك من يقرأ رسائلك ويتتبع خطواتك؟.. فيس بوك تطرد موظفا استغل صلاحياته فى التجسس على النساء وتتبعهم على الإنترنت.. العاملون بشركة أوبر يستهدفون المشاهير.. وفيديو يكشف قدرة موظفى تويتر على قراءة رسائلك الخاصة

أندرويد 9.0 سيمنع التطبيقات من تتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت

أندرويد 9.0 سيمنع التطبيقات من تتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة