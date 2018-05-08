الخارجية السعودية: الاعتداءات الحوثية تكشف إرهابهم ولا تؤثر على استقرارنا

(أ ش أ)

قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير "إن الاعتداءات الحوثية المدبرة من إيران تكشف إرهابهم ولا تؤثر على استقرارنا".

جاء ذلك فى تغريدة للوزير السعودى على حسابه فى تويتر، أوردتها قناة "العربية ـ الحدث" الفضائية اليوم الثلاثاء، موضحة أنه كتب أسفلها هاشتاج " الإرهاب ـ الإيران ـ الحوثي" .

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن ، الذى تقوده السعودية ، العقيد تركى المالكى ، قد قال فى وقت سابق " إن ميليشيات الحوثى الإيرانية تنتهك "القانون الدولى والإنساني" عبر استغلالها لمؤسسات تعليمية ودبلوماسية ودينية فى الحرب".

وعرض المالكى مقطعا مصورا يظهر عناصر بميليشيا الحوثى تحمل السلاح وتدخل به إلى مسجد ثم تصعد إلى منارته استعدادا للقنص والاستهداف.

وأضاف :"لقد تم تدمير 107 مواقع لتجمع ميليشيات الحوثى فى الداخل اليمني"، فيما تم قتل عناصر إرهابية حوثية فى اليمن قبالة الحدود السعودية.