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الاحتلال يأمر بفتح ملاجئ الجولان إثر رصد تحركات إيرانية في سوريا

الثلاثاء، 08 مايو 2018 08:12 م
الاحتلال يأمر بفتح ملاجئ الجولان إثر رصد تحركات إيرانية في سوريا القوات الإسرائيلية - أرشيفية
(رويترز)
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قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، إنها رصدت تحركات عسكرية إيرانية فى سوريا وتأمر بتجهيز المخابئ فى مرتفعات الجولان المحتلة.

ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، منظومات للدفاع الجوي تحسبا لهجوم إيراني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلى أمر السلطات المحلية الإسرائيلية فى هضبة الجولان السورية المحتلة بفتح الملاجئ والتقيد بالتعليمات، عقب رصد سلسلة من التحركات الإيرانية فى سوريا.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية، أنه على خلفية سلسلة من التحركات العسكرية المشبوهة وغير العادية – حسب قولها - لدى القوات الإيرانية فى سوريا أمر الجيش الإسرائيلى، مساء اليوم الثلاثاء، السلطات المحلية بالاستعداد لأى طارئ.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن الجيش مستعد لمجموعة من السيناريوهات، وحذر الأطراف المعادية من القيام بأي عمل ضد إسرائيل، على حد قوله.

فيما أصدرت سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل، بيانا قالت فيه إنه يجب على الموظفين الحكوميين الأمريكيين الراغبين فى السفر إلى هضبة الجولان الحصول على إذن مسبق.

 


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الجولان

سوريا

ايران

تحركات عسكرية




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