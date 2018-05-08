الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 26 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس

رام الله(أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الثلاثاء، 26 مواطنا فلسطينيا من القدس والضفة الغربية.

ففى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين أحدهما أسير محرر، واستدعت أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، للتحقيق معه، فى أحد مراكزها فى المدينة المقدسة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة حارس الأقصى عرفات نجيب، منتصف الليلة الماضية، وسلمته استدعاء لمراجعة مخابراتها.

واستدعى الاحتلال يوم أمس حارس مهدى أمين العباسى (32 عاما) للتحقيق، فى مركز اعتقال وتحقيق "القشلة" فى باب الخليل بالقدس القديمة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة، وشرعت بالانتشار فى شوارع البلدة عبر دوريات راجلة ومحمولة فى حى آل عبيد شرق البلدة، وأوقفت مركبات المواطنين للتدقيق ببطاقاتهم الشخصية.

يأتى ذلك ضمن حملات الاقتحام التى ينفذها الاحتلال فى البلدة بشكل يومي، وسط حصار عسكرى يفرضه عليها فى إطار سياسة العقاب الجماعي، التى ينتهجها بحق سكان البلدة، من أجل وقف المواجهات فيها والمستمرة منذ أكثر من عام بشكل متواصل.

وفى شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين فى نابلس بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه، واستولت على مركبة تعود لأحد المواطنين، بعد أن اقتحمت مخيم عسكر الجديد فجرا.. وفى سلفيت اعتقل الاحتلال سبعة مواطنين.

وفى جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم جنين، وأصيب شاب برضوض جراء إصابته بقنبلة صوتية، والعشرات بحالات الاختناق، بعد اقتحام المخيم.

وفى الأغوار الشمالية، شردت قوات الاحتلال خمس عائلات فلسطينية من خربة حمصة الفوقا بالأغوار؛ بحجة إجراء تدريبات عسكرية.

وقال الناشط الحقوقى عارف دراغمة، أن قوات الاحتلال شردت العائلات الخمس، بينهم أطفال، ونساء، وأبعدتها عدة كيلو مترات عن خيامها؛ بحجة التدريبات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين فى محافظة رام الله والبيرة، وشابين مبيت لحم، وأربعة مواطنين فى الخليل.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، وفتشت منزل ذوى الشهيد عامر أبو عيشة، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالى "جورة بحلص"، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق فى بطاقات المواطنين، ما تسبب فى إعاقة مرورهم.