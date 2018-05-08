الأمير تشارلز يحتفل بنهاية الذكرى الـ73 للحرب العالمية الثانية فى فرنسا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب – رويترز )

استقبل وزير الداخلية الفرنسى الأمير تشارلز اليوم الثلاثاء، فى ليون، وذلك احتفالا الذكرى السنوية الـ73 لنهاية الحرب العالمية الثانية، حيث المحاربين القدامى، حيث وضعوا إكليلاً من الزهور أثناء حضورهم.

وترأس الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، مراسم إحياء الذكرى 73 لاستسلام القوات الألمانية ونهاية الحرب العالمية الثانية فى عام 1945.

وقام الرئيس ماكرون، فى بداية المراسم، بوضع إكليل من الزهور أمام تمثال مؤسس الجمهورية الخامسة فى فرنسا الجنرال شارل ديجول، بساحة كليمنصو وتم عزف الموسيقى العسكرية و النشيد الوطنى "لامارسييز" بحضور رئيس الوزراء ادوار فيليب ووزيرة الجيوش فلورانس بارلى.

وتبادل ماكرون الحديث مع أفراد عائلة الجنرال ديجول التى كانت حاضرة، قبل أن يستقل السيارة الرئاسية ليجوب جادة الشانزليزيه متجها صوب "قوس النصر" محاطا بخيالة الحرس الجمهورى.

واستعرض إيمانويل ماكرون القوات الفرنسية التى اصطفت لتحيته ثم وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول أسفل قوس النصر وقام بإيقاد شعلة الجندى المجهول والوقوف دقيقة حداد فى أجواء مهيبة، تخللها عزف النشيد الوطنى وتحية المحاربين القدامى.

وحضر المراسم رئيسا غرفتى البرلمان جيرار لارشيه "مجلس الشيوخ" وفرانسوا دو روجى "مجلس النواب" والعديد من أعضاء الحكومة والنواب.

كما كان حاضرا الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزى الذى تربطه علاقة وثيقة بالرئيس ماكرون، فيما غاب الرئيس السابق فرانسوا اولاند عن الاحتفال لأسباب تتعلق بأجندته، بحسب المقربين منه.