الأقصر تستعد لرمضان.. والمحافظ: توفير كل المستلزمات لإقامة الشعائر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، بدء حالة الاستعداد خلال الأيام المقبلة لاستقبال شهر رمضان المبارك بصورة تليق بالمواطن الأقصرى، عبر تجهيز الأسواق والمعارض والمياددين والشوارع لخدمة الأهالى خلال ساعات النهار والصيام، وليلاً للتسوق وشراء احتياجات المنازل بالشهر الكريم.

وفى هذا الصدد أصدر محمد بدر محافظ الأقصر، تعليمات مشددة لرؤساء المدن والقيادات التنفيذية بالمحافظة بضرورة القيام بجولات وحملات يومية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية للوقوف على مدى قدرتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث طلب منهم تحديد آلية لمحاسبة المقصرين فى تنفيذ المهام الموكلة اليهم لخدمة المواطنين بصورة يومية، مطالباً بضرورة متابعة توفير السلع بأسعار مناسبة ومراقبة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية، وعمل خطط لبحث كافة إحتياجات المساجد خاصة فى القرى والنجوع للتنسيق مع الاوقاف وتلبيتها لتجهيزها قبل شهر رمضان، وكذلك التخفيف عن المواطنين فى كافة الأمور والمستلزمات اليومية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ الأقصر محمد بدر لـ"اليوم السابع"، أنه تم التعاون مع مديرية التموين بالأقصر والخدمة الوطنية للقوات المسلحة والشركة المصرية لتجارة الجملة لإقامة شوادر بمختلف المدن لتقديم الخضروات والفواكه التى يقبل عليها المواطنين خلال رمضان، موضحاً أنه تم افتتاح بمدينة الزينية منفذ لهيئة الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وتم تجهيزه من قبل القوات المسلحة، بحضور كل من اللواء أركان حرب محمد محمد عبدالبافى مدير عام شركة مصر العليا التابعة للجهاز الخدمة الوطنية، وعبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية، والعميد حسن ابوزيد جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والمهندس شريف أحمد فهمى مدير التسويق عن منافذ البيع بمحافظة الاقصر، ويأتى ذلك بناء على توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين والحد من جشع التجار ولمحاربة الغلاء، وبناء على توجهات محمد بدر محافظ الاقصر للتجهيز منافذ للبيع.

فيما أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه فى اطار الاستعدادات لشهر رمضان الكريم، سيتم اتخاذ عدد من الاجراءات ومنها إحكام الرقابة على المخابز لضمان قيام المخابز بتصنيع الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين مع تعديل مواعيد التشغيل خلال شهر رمضان، وحتى تتناسب مع مواعيد الافطار والسحور، والاحتفاظ بمواعيد تشغيل بعض المخابز وخاصة بالمناطق التى بها أكثرية مسيحية لتوفير الخبز على مدار اليوم، موضحاً أن الاجراءات تشمل تشديد الرقابة على المطاحن التموينية بالأقصر وإسنا وأرمنت والزامهم بالعمل بكامل طاقتهم الانتاجية لتوفير الدقيق البلدى للمواطنين بجودة عالية.

وأشار وكيل الوزارة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يتم متابعة مصنع تعبئة البوتاجاز يومياً ومتابعة الوارد من الغاز الصب والعمل بكامل طاقته، وأيضاً مستودعات البوتاجاز للتأكد من الصرف لهم طبقاً للحصص المقررة حتى لا تحدث أى اختناقات خلال شهر رمضان نظراً لزيادة الاستهلاك وتكثيف الحملات على الموزعين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين حرصاً على توفير هذه السلعة الهامة بالسعر الرسمى، مؤكداً على أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تعمل على مدى 24 ساعة يوميًا لمتابعة الحالة التموينية وتلقى شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكوى، كما سيتم تشديد الرقابة على المخابز والأسواق بالمحافظة المرور على أفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة بالأقصر، لمتابعة مدى توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية استعدادا لشهر رمضان،

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه من المقرر أن يتم تنظيم حملات مشتركة لمفتشى الرقابة بالمديرية والإدارات الفرعية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية ومكتب مراقبة أغذية المدينة، للمرور على الأسواق والمحال العامة والمخابز والمناطق التجارية لمتابعة وفرة جميع السلع بالأسواق، لاستشعار أى نقص أو اختناق فى السلع الأساسية وسرعة توفيرها، تحقيقاً للتوازن والاستقرار السعرى بالأسواق، وأيضًا للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمى وضبط المغشوش منها، فضلًا عن استمرار مراقبة المخابز خلال الشهر الكريم للعمل على توفير رغيف الخبز ومنع حدوث زحام على المخابز أثناء فترات زيادة الطلب ومراقبة إنتاج خبز جيد مطابق للمواصفات، وتوفير كميات كبيرة من السلع الأساسية الغذائية وغير الغذائية وعرضها بأسعار تعاونية أقل من نظيرتها بالأسواق بالمجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة للشركة، وسيتم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية من أجود الأصناف وبأقل الأسعار تشمل السلع الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر، على توفير احتياجات الأقصر خلال شهر رمضان من اللحوم البلدية الطازجة، وجلب كميات كبيرة من رؤوس الماشية البلدى لتوزيعها على الشوادر بالمحافظة، إضافة إلى توافر اللحوم المجمدة المستوردة والدواجن والبيض والأسماك، وتوفير الكميات الواردة للمحافظة من أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية خلال الشهر الكريم بما يغطى احتياجات المواطنين، وخصصت المديرية أرقاماً ساخنة لغرفة عملياتها لتلقى الشكاوى، كما افترش عدد من بائعى فوانيس شهر رمضان المبارك عدد من المواقع فى مختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك لخدمة الأهالى فى زينة رمضان والفوانيس للاحتفالات لأطفال المحافظة خلال الشهر المبارك.



الأقصر تبدأ استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك



المحافظ يطالب رؤساء المدن ضرورة متابعة الخدمات اليومية للمواطنين



تعليمات مشددة لرؤساء المدن بتوفير كافة مستلزمات المساجد لإقامة الشعائر الرمضانية



المحافظة تتعاون مع الشركة المصرية والقوات المسلحة ومديرية التموين لإقامة منافذ وشوادر لحوم وخضر وفاكهة بمختلف المدن



وكيل التموين: متابعة مكثفة لحصص الغاز الطبيعى للمنازل وأسطوانات البوتاجاز للمحلات والمطاعم



مديرية التموين تعلن تغيير مواعيد المخابز لخدمة الأهالى قبل الإفطار وقبل السحور



بدء تركيب زينة شهر رمضان بمنازل قرى الاقصر



جانب من تركيب زينة شهر رمضان المبارك بشوارع الاقصر